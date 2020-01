Barry Tuckwell, le Michael Jordan de French Horn, décède à 88 ans

L’Australie a perdu l’un de ses musiciens les plus célèbres. Barry Tuckwell est décédé – il était l’un des plus grands joueurs de cor français des 70 dernières années.

M. Tuckwell avait 88 ans et est décédé des suites de complications cardiaques. Barry est né à Melbourne, en Australie, en 1931. Il a commencé à jouer du cor français à l’âge de 13 ans après une conversation décontractée dans un café. À l’âge de 15 ans, il était troisième cor du Melbourne Symphony Orchestra.

Il rejoint le Sydney Symphony un an plus tard. Tuckwell a quitté l’Australie en 1950 pour la Grande-Bretagne, où il est devenu cor solo du London Symphony Orchestra.

Tuckwell a décidé de tenter sa carrière de soliste de cor français en 1967 à l’âge de 36 ans. Il a fait le tour du monde et joué plus de 200 concerts et récitals. Il a également réalisé au moins 50 enregistrements, dont beaucoup sont considérés comme définitifs encore aujourd’hui.

Tuckwell est admiré à travers le monde pour son habileté à jouer du cor français – un instrument relativement difficile à maîtriser.

Il a décrit un jour jouer du klaxon «comme conduire une voiture très rapide sur une route grasse. Vous devez anticiper les choses qui peuvent mal tourner. »Tuckwell a toujours dit que sa possession d’un terrain parfait aidait ses performances. Il a pris sa retraite du cor français professionnel en 1996 alors qu’il avait 65 ans.

Il a aidé à fonder le Maryland Symphony Orchestra en 1982 et en a été le directeur musical jusqu’en 1998. L’organisation a publié une déclaration exprimant ses condoléances.

«En tant que fondateur et premier directeur musical et chef d’orchestre du Maryland Symphony Orchestra, sa contribution à la vie culturelle de notre communauté a été profonde et éternelle», a déclaré Elizabeth Schulze, directrice musicale et chef d’orchestre actuelle. «Sa musicalité et son talent virtuose ont été admirés dans le monde entier, et je lui suis reconnaissant d’avoir choisi de partager si généreusement ses talents considérables avec nous tous.»

A propos de l’auteur