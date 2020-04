Barry White parle avec âme

Barry White était autrefois décrit par non moins une icône culturelle que Muhammad Ali comme «le champion de la musique des poids lourds». Au milieu des années 1970, après s’être battu si fort pour remporter cette ceinture de championnat, White n’était pas sur le point de la céder.

Après son énorme succès national et international avec des singles et des albums à succès dans l’année de la bannière de 1974, l’homme soul texan a commencé sa prochaine aventure graphique LP avec Just Another Way To Say I Love You. Il est entré dans le palmarès pop du Billboard le 12 avril 1975, le palmarès soul une semaine plus tard, et lui donnerait un tableau de bord de quatre albums en or, et quatre R&B n ° 1, sur autant de sorties.

Le dernier disque a obtenu le lancement parfait avec son premier single “What Am I Gonna Do With You”. La composition et la production de White sont devenues l’un des dix meilleurs tubes pop des deux côtés de l’Atlantique, et en tête du classement R&B. Comme d’habitude, il a écrit et produit l’intégralité de l’album, qui contenait également un deuxième hit ultérieur dans «Je ferai pour vous tout ce que vous voulez que je fasse».

«Tout vient de ma tête et de mon cœur»

La polyvalence de White en studio, où il était également arrangeur et chef d’orchestre, était basée sur des principes solides. «Tout ce que je joue, écris et arrange vient de ma tête et de mon cœur», a-t-il dit un jour. «Je dis aux musiciens quoi jouer, mais plus important encore, comment le jouer. Tant que je peux communiquer avec quelqu’un qui peut comprendre ce que tu veux dire en plus de fredonner ou de jouer, ça marchera.

“Il y avait beaucoup de gens dans l’industrie qui pensaient que je ne pouvais pas produire mon propre album”, a poursuivi White. “Ce qu’ils ne savent pas, c’est que je suis plus critique que quiconque. Je suis une double Vierge et une perfectionniste. Je suis objectif avec moi-même et je traite avec Barry White comme s’il était mon artiste et j’étais son producteur et auteur-compositeur. Et en tant que producteur, je dis à l’artiste que j’appelle les plans. »

