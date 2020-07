Bassnectar pourrait abandonner la musique suite à des accusations d’agression sexuelle

La star d’EDM, Bassnectar, dit qu’il « prend du recul » de l’industrie de la musique après des allégations d’agression sexuelle.

La semaine dernière, un nouveau compte Instagram a commencé à révéler des détails accablants. Le compte intitulé « Evidence Against Bassnectar » a commencé à republier les histoires des utilisateurs accusant le DJ d’agression. Certaines histoires impliquaient le toilettage de jeunes fans féminines et de collaboratrices soutenant le comportement.

Annonces :

Bassnectar, de son vrai nom Loren Ashton, a finalement répondu aux allégations du week-end.

« Je prends du recul par rapport à ma carrière, et je démissionne de ma position de pouvoir et de privilège dans cette communauté parce que je veux assumer mes responsabilités », a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter. «Je ressens une profonde compassion pour tous ceux que j’ai pu blesser et j’espère vraiment que vous me permettrez de travailler ensemble à la guérison.»

Bassnectar dit qu’il assume la responsabilité de son comportement, mais ses commentaires expliquent pourquoi le compte d’accroche a été créé. Dans une déclaration qu’il a publiée sur Twitter le 30 juin, il a déclaré que «ses propres relations et interactions amoureuses ont été positives, consensuelles, légales et amoureuses». Peu de temps après cette déclaration, le compte Instagram a commencé à republier les allégations.

Bassnectar nie toutes les allégations diffusées par le compte, mais s’excuse pour « les actions passées ».

« Les rumeurs que vous entendez sont fausses, mais je me rends compte que certaines de mes actions passées ont causé de la douleur et je suis profondément désolé », a-t-il écrit. «Je remets notre organisation à but non lucratif Be Interactive à une équipe diversifiée pour continuer sans que mon implication ne progresse. À l’avenir, je partagerai peut-être plus de réflexions sur ces questions. Mais pour l’instant, s’il vous plaît, prenez soin les uns des autres, et je vous souhaite tout le meilleur avenir possible. »

Les vidéos et les comptes mis en évidence sur le compte Instagram Evidence Against Bassnectar racontent une histoire différente.

Un enregistrement de Lorin Ashton et de sa victime demandant si leur relation est un viol statutaire est particulièrement révélateur. Au lieu de répondre, Ashton lui demande si elle veut que sa responsabilité se traduise par une peine de prison. Beaucoup de filles qui l’accusent allèguent qu’il a profité de sa position de confiance. Ashton affirme que les filles étaient d’âge universitaire, mais la plupart d’entre elles étaient mineures. Les allégations sont suffisamment graves pour que Bassnectar se retire de son organisation à but non lucratif.

Bassnectar est souvent considéré comme un guerrier de la justice sociale parmi les fans. Il a contribué à de nombreuses causes d’activisme en ligne, sensibilisé et donné de l’argent. Il a également activement encouragé ses partisans à s’inscrire pour voter. De temps en temps, son site Web laisse tomber des morceaux de réflexion sur ses opinions politiques et sa position contre le racisme.