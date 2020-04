Bastille’s Pompeii Certified Four Times Platinum au Royaume-Uni

Le célèbre single de Bastille en 2013, «Pompéi», a été certifié quatre fois platine au Royaume-Uni. Le groupe a tweeté une réponse aux nouvelles, disant simplement «Ah wow. C’est fou. “

Ah wow. C’est fou. https://t.co/lRLhdIPvYs – BASTILLE (@bastilledan) 17 avril 2020

‘Pompeii’ est devenu le hit du groupe, atteignant le numéro 2 du UK Singles Chart et est devenu la onzième chanson la plus vendue cette année-là, demeurant sur la carte pendant 92 semaines consécutives Jusqu’en juin 2014, était le single le plus diffusé du pays de tous les temps.

La piste a également été un succès dans le monde entier, atteignant le top 10 dans quinze pays à travers le monde, y compris aux États-Unis où elle a culminé au numéro 5 sur le Billboard Hot 100, devenant le single le plus réussi de Bastille à ce jour, jusqu’à ce que “ Happier ” atteigne le numéro 2 sur les deux Graphiques du Royaume-Uni et des États-Unis en octobre 2018 et février 2019 respectivement.

‘Pompeii’ était le quatrième single du premier album studio de Bastille Bad Blood et il est sorti le 11 janvier 2013. Le titre et les paroles de la chanson font référence à la ville romaine du même nom qui a été détruite et enterrée lors de l’éruption du Vésuve en AD 79.

La chanson a été nominée pour le single britannique de l’année aux BRIT Awards 2014, avec un mélange de la chanson avec Rudimental et “ Waiting All Night ” d’Ella Eyre a été interprétée en direct par Rudimental, Eyre et Bastille lors de la cérémonie susmentionnée. Le mash-up a également atteint le numéro 21 au Royaume-Uni en tant que single. Bastille a également interprété «Pompéi» aux iHeartRadio Music Awards 2014, où il a été nominé pour la chanson rock alternatif de l’année.

Selon le chanteur de Bastille Dan Smith, la chanson a été écrite comme une conversation entre deux victimes de l’éruption, “Je lisais un livre qui contenait une photo des gens qui se sont retrouvés pris dans l’éruption volcanique”, a-t-il déclaré dans une interview à Radio X.

“C’est juste une sorte d’image sombre et puissante. Être en quelque sorte coincé dans cette même position pendant des centaines et des centaines d’années. Donc, la chanson est une sorte de conversation imaginaire entre ces deux personnes qui sont coincées l’une à côté de l’autre dans leur pose de mort tragique. »

