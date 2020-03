BB King Tribute diffuse ce soir sur la chaîne Relix

La chaîne Relix offrira aux fans de musique un sursis de l’actualité avec une diffusion gratuite de l’hommage des stars du mois dernier à la légende du blues, BB King.

Enregistré au Capitol Theatre de Port Chester, NY en février, The Thrill Is Gone: A Tribute to BB King présente des performances de certains des plus grands noms du blues moderne, notamment Buddy Guy, Derek Trucks, Susan Tedeschi, Warren Haynes, Steve Cropper , John Scofield, Bobby Rush et plus encore. Le livestream commencera à 20h00 HNE ce soir.

BB King, décédé en 2015, était l’un des guitaristes et musiciens de blues les plus influents de l’histoire. Connu sous le nom de «The King Of The Blues», l’intronisé au Rock And Roll Hall of Fame et lauréat de 15 Grammy Awards a publié 33 albums de cartographie sur le Billboard 200 et 32 ​​singles de cartographie sur le Billboard Hot 100 tout au long de ses 70 ans et plus. carrière.

Certains des enregistrements les plus connus de King sont des chansons comme «The Thrill Is Gone», «3 O’Clock Blues», «Every Day I Have The Blues» et «When Love Comes To Town» (une collaboration avec U2). King, dont le travail a eu un immense effet sur la musique rock, a été cité comme une influence par des artistes et des groupes de plusieurs générations, dont Eric Clapton, Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Rolling Stones et U2.

Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2015, le guitariste Derek Trucks a déclaré: «Lorsque BB King a joué, ce n’était que la dure et froide vérité – comme entendre Martin Luther King parler. Vous aviez juste besoin d’un mot, d’une note avec BB. Personne n’a ça. Personne n’a vécu la vie qu’il a vécue. Aucun des «porteurs de flambeau» entre guillemets n’a cette histoire, cet esprit. Il y a un tas de gens ici qui vont en garder la mémoire, mais il l’a fait… Il a laissé un héritage incroyable et un groupe de disciples. »

Il a ajouté: «Tous les guitaristes que je connais, en revenant à Eric [Clapton] ou Dickey [Betts] ou l’un des gars que j’ai regardé, c’est la même révérence de leur part envers BB. Nous sommes tous ses enfants ».

The Relix Channel encourage les téléspectateurs de The Thrill Is Gone – qui comprend également des performances de Christone «Kingfish» Ingram, David Hidalgo, William Bell, Jimmy Vaughan, Ivan Neville, Shemekia Copeland et Robert Randolph, entre autres – à faire un don à Seva. L’organisation, fondée par l’activiste Wavy Gravy, développe des programmes autonomes pour préserver et restaurer la vue dans les communautés du monde entier. Une partie du produit de la vente des billets de l’événement de deux nuits, qui a eu lieu les 16 et 17 février, a également été reversée à la fondation.

Pour voir The Thrill Is Gone: A Tribute to BB King, visitez le site Web de The Relix Channel.