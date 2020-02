BBC Radio 1 souffre des pires cotes de son histoire; Il reste 585 000 auditeurs en 2019

Au dernier trimestre de 2019, l’audience de la BBC Radio 1 a chuté en dessous de 9 millions pour la toute première fois, selon des chiffres récemment publiés.

Environ 8,97 millions d’auditeurs hebdomadaires ont écouté Radio 1 au cours des trois derniers mois de 2019; ce chiffre est en baisse d’environ six pour cent (une perte d’environ 585 000 auditeurs) sur l’année. De plus, le total comprend uniquement les auditeurs âgés de 15 ans et plus; en tenant compte des jeunes fans, la BBC a estimé qu’en moyenne 10 millions d’auditeurs hebdomadaires ont écouté Radio 1 entre début octobre et fin décembre.

Ce n’était pas une mauvaise nouvelle pour les programmes de la BBC Radio. La BBC Radio 3 a enregistré ses meilleures notes en trois ans, gagnant 16,4% d’auditeurs supplémentaires (pour un total hebdomadaire de 2,13 millions) au cours de la même période. De plus, l’écoute hebdomadaire de Radio 4, plus populaire, a augmenté de 4%, pour atteindre près de 11 millions.

Dans un communiqué, la BBC a déclaré qu’en dépit de ce ralentissement de l’audience, Radio 1 est toujours la station la plus populaire du Royaume-Uni parmi les auditeurs âgés de 10 à 29 ans. Le glissement a été attribué à plusieurs facteurs, notamment une large couverture des élections générales de décembre 2019. Newsbeat, le programme d’information de Radio 1, est diffusé pendant une demi-heure par jour – dans deux tranches de 15 minutes – et produit des mises à jour rapides toutes les heures ou toutes les deux heures, en fonction de l’heure et du nombre de titres.

De plus, l’écoute de Radio 1 a considérablement diminué ces dernières années, dépassant les 10 millions il y a une demi-décennie. Entre 2008 et 2011, une partie de la diffusion quotidienne de la station a été diffusée sur Sirius en Amérique du Nord, atteignant plus de 20 millions de fans canadiens et américains. La station a ensuite été mise à disposition exclusivement sur le lecteur Web de Sirius avant d’être entièrement retirée du marché nord-américain en 2014.

Même avec l’augmentation des podcasts et des services de streaming musical, les cotes d’écoute globales de la radio sont restées élevées au Royaume-Uni et en Amérique, où environ 90% des résidents écoutent la radio chaque semaine.