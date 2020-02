Beartooth travaille sur la musique «Super Sick» pour le quatrième album

BEARTOOTH bassiste Oshie Bichar Il a confirmé au Sound Lab que le groupe travaillait dur sur le matériel pour son quatrième album studio à venir.

“Pour ceux qui ne savent pas, Caleb [[Shomo], notre chanteur, est le principal auteur-compositeur du groupe, ” Oshie dit à l’arrêt BEARTOOTHtournée actuelle du Royaume-Uni. “Il a mis en place une plate-forme de route, et il a pour les deux dernières tournées. Il n’a jamais vraiment écrit sur la route pour BEARTOOTH avant, mais il a été super dans la zone avec elle. Quelque chose au sujet de l’environnement – il a vraiment été très inspiré par sa présence ici [on the road in Europe]. Surtout, je pense, de jouer les spectacles en direct et de voir à quoi les gens réagissent en temps réel, et de pouvoir traduire cela en quelque chose qu’il écrit. Donc, pour l’essentiel, c’est beaucoup de trucs instrumentaux – c’est beaucoup de travail sur les sons de guitare et les riffs et des trucs comme ça, pour essayer de faire avancer le groupe dans une direction où peu de groupes vont. “

Il a poursuivi: “Je suis content de ça. Ça a l’air super malade. J’ai hâte de m’y plonger vraiment après la tournée et d’obtenir toutes les chansons.”

A demandé si le nouveau BEARTOOTH la musique s’annonce plus lourde ou plus mélodique que les efforts précédents du groupe, Oshie a dit: “ça va être un peu typique BEARTOOTH la mode, parce que nous avons les parties qui sont lourdes et les parties qui sont extrêmement mélodiques, et je pense que Caleb est bon à mélanger ces deux choses de manière transparente sans se sentir bipolaire. Il y aura donc toujours ça dans le groupe. Mais je pense que dans l’ensemble, ce que j’ai remarqué, c’est que les riffs et les sons de guitare sonnent juste comme – je suis, comme, ‘Oh, je n’ai jamais entendu cela auparavant de ce groupe ou d’autres groupes.’ C’est donc ce qui m’a le plus excité. Donc je pense que quand les gens l’entendront, ils seront agréablement surpris. “

Au sujet de la contribution des autres membres de BEARTOOTH avoir sur le développement de la musique Caleb arrive avant qu’il ne soit transformé en chansons réelles, Oshie a dit: “Je ne veux pas parler pour Caleb, mais nous devons jouer les chansons pendant deux ans après leur écriture, donc je pense qu’il apprécie notre opinion et veut s’assurer que nous sommes ravis, car il sait si nous sommes ravis, alors [so will be] des gens qui aiment notre groupe. Parce que je pense qu’en interne, nous sommes fans de nos propres groupes. Pour autant que je vais, je vais parler pour moi et dire cela. Donc Caleb sait, par exemple, si je suis excité, il pense que les gens vont être excités à ce sujet. “

BEARTOOTHLa dernière sortie de la série était inspirée de la musique folk et country “La session Blackbird” EP, sorti en septembre dernier.

Le troisième album du groupe, “Maladie”, a été publié en septembre 2018 via Red Bull Records. Le disque a été enregistré à Merle studio à Franklin, Tennessee avec producteur Nick Raskulinecz (DÉFTONES, KORN, FOO FIGHTERS).



