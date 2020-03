Beastie Boys, Ozzy Osbourne et Trent Reznor se retirent de SXSW en raison d’un coronavirus

Beastie Boys, Ozzy Osbourne, Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails ont annulé leurs apparitions programmées au festival South By Southwest de cette année à Austin en raison de la menace persistante du coronavirus. Tous les artistes susmentionnés devaient participer à la partie film du festival; Beastie Boys devait discuter de leur prochain documentaire réalisé par Spike Jonze Beastie Boys Story, Osbourne devait promouvoir son propre documentaire Biographie: The Nine Lives of Ozzy Osbourne, et Reznor et Ross étaient censés diriger un discours sur la série Watchmen de HBO, pour lequel ils ont écrit la partition.

Beastie Boys et Reznor et Ross se retirent de SXSW par défaut. WarnerMedia, la société propriétaire de HBO et donc de sa série Watchmen, s’est retirée du festival. Apple, qui publie Beastie Boys Story, s’est également retiré de SXSW. Les deux sociétés ont cité la menace du coronavirus comme une impulsion pour l’annulation.

Osbourne se retire de SXSW indépendamment. En dehors de la menace du coronavirus, Osbourne a récemment rencontré des problèmes de santé suite à son diagnostic de maladie de Parkinson. Le mois dernier, Osbourne a annulé sa tournée 2020 derrière son récent album studio Ordinary Man. Osbourne a cité des problèmes de santé lors de l’annulation et a déclaré qu’il allait bientôt subir un traitement.

Netflix, Facebook, Twitter, Amazon Studios, TikTok, Mashable et Intel se sont également retirés du festival en raison de problèmes de santé publique. De plus, l’artiste indépendant Sad13 a annulé son apparition programmée à SXSW. Selon Deadline, SXSW prétend «travailler en étroite collaboration avec les agences locales, étatiques et fédérales pour planifier un événement sûr» et n’a pas l’intention d’annuler ou de reporter le festival.

We’re sorry we won’t be giving our Watchmen keynote at SXSW this year (because we had some surprises in store!) However, it was the right decision. We will see you soon – be safe and smart.

-T+Ahttps://t.co/LTCW1GsZzb — nine inch nails (@nineinchnails) March 5, 2020

thought about it a couple days: sad13 is gonna bow out of sxsw this year. austin is my favorite place in the whole world, i'll take almost any excuse to be there. but not at the cost of participating in a festival that will potentially accelerate the spread of a dangerous virus https://t.co/aod6dLNAjf — speedy ortiz haunted presence? (@sad13) March 4, 2020

