BeatStars signe un contrat de partenariat avec Sony / ATV Music Publishing

BeatStars, le marché numérique utilisé par Lil Nas X lors de la création de sa piste de lancement de carrière «Old Town Road», a signé un accord avec Sony / ATV Music Publishing.

Sony / ATV et BeatStars ont officiellement partagé leurs nouvelles avec Digital Music News aujourd’hui. Selon les termes de l’accord, Sony / ATV recherchera des licences de synchronisation et des opportunités de musique enregistrée pour les clients de BeatStars, en plus de fournir des services internationaux d’édition et de collecte de redevances.

BeatStars permet à ses pigistes de vendre des beats, des pistes vocales, des chansons complètes et même des albums entiers à des tiers; une partie substantielle des licences d’utilisation de ces produits peuvent être achetées à des prix relativement modestes.

S’adressant à la nouvelle relation professionnelle de son entreprise, le président-directeur général de Sony / ATV, Jon Platt, a déclaré: «BeatStars a réussi à créer une nouvelle voie, favorisant le talent collectif des auteurs-compositeurs et producteurs émergents en ligne, et nous sommes impatients de poursuivre cet effort avec Sony / ATV. le meilleur service de sa catégorie.

Le fondateur et PDG de BeatStars, Abe Batshon, a également abordé l’accord Sony / ATV: «Nous sommes le moteur de la collaboration entre artistes et producteurs en ligne depuis plus de 11 ans et nous avons hâte de travailler avec Sony / ATV pour aider à présenter les talents les plus exigeants. sur notre plate-forme de partout dans le monde. “

Batshon a fondé BeatStars en 2008; à ce jour, la société affirme avoir versé 70 millions de dollars à ses créateurs. Sans aucun doute, Lil Nas X utilisant un beat des BeatStars dans sa chanson “Old Town Road” en tête du classement constitue la transaction la plus médiatisée de la société à ce jour. (Soit dit en passant, le créateur du beat, YoungKio, est un an plus jeune que Lil Nas X, 21 ans, et a signé des accords ultérieurs avec Lil Pump et Rico Nasty.)

Bien sûr, Lil Nas X a finalement signé un contrat de label majeur avec Columbia / Sony, laissant aux joueurs débutants comme BeatStars et le distributeur Amuse avec peu de droits de vantardise. “Old Town Road” a également suscité une sérieuse réclamation pour atteinte aux droits d’auteur, ce qui soulève des questions sur les autorisations sur la plate-forme BeatStars.

Au-delà de Lil Nas X, BeatStars prétend également avoir aidé le producteur de DaBaby Jetsonmade à s’établir dans le monde de la musique, bien qu’il soit difficile de dire précisément quand – et comment – sa grande rupture s’est produite.

En février, Sony / ATV a fait la une des journaux lorsque le coprésident de longue date Danny Strick a quitté l’entreprise. Cette décision intervient au milieu d’une réorganisation en profondeur de l’équipe et des ressources de Sony / ATV.

Plus tôt cette semaine, BeatStars a annoncé qu’il renoncerait aux frais de vente des comptes gratuits pour aider les créateurs et les artistes à rester à flot au milieu de la pandémie de COVID-19.