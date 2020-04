Beaucoup d’idées en un rien de temps au retour de The Strokes

The Strokes se distinguent dans l’histoire de la musique moderne. Ce projet a mis en branle le désir de beaucoup de faire du rock au début de ce millénaire, basé sur des riffs lourds et des paroles d’une sincérité brutale. Depuis le classique Is This It, ils étaient les plus excitants dans un genre apparemment menacé.

Wow c’était un voyage sur Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti, qui ont sorti cinq albums studio, quelques EP et de nombreux projets alternatifs à The Strokes.

Enveloppés de suspicions générales sur le moment où ils sortiraient un nouvel album, des rumeurs sur les combats entre eux et le magnétisme autodestructeur de leur chanteur, ils ont finalement sorti The New Abnormal, le premier album en sept ans, produit par le légendaire Rick Rubin (AC / DC, RATM, Metallica).

Nous avions un peu peur de l’intelligence du titre, dans cette réalité nouvelle et anormale, dans laquelle nous nous retrouvons enfermés, du moins avec la nouvelle musique d’un groupe de cette taille.

La plus grande réalisation et spoiler de cet album, est que Casablancas a rejoint les mondes de Strokes et Voidz avec assez de succès, unissant la musicalité et les riffs de son premier groupe, aux thèmes et textures de l’alternatif. En outre, Hammond et Valensi étaient profondément enracinés dans le travail de la guitare, qui semble à nouveau amusant et complexe, avec des réponses d’une lyre à l’autre tout au long de l’album.

L’ouvreur «The Adults Are Talking» est un joyau dans le travail des guitares, des silences et Julian brille d’une voix claire, contrastant avec ses débuts d’une voix rauque et en colère. Les mots insistent pour lancer sur les cercles sociaux qui contrôlent le monde, dans une ballade parfaitement composée. Pendant un moment, nous avons pensé que l’attente en valait la peine.

Ces cinq amis, comme on le voit dans leur nouvelle série dérivée de la quarantaine, apportent neuf chansons qui donnent 45 minutes de nouveau matériel. Eh bien, pas tout, car ils ont utilisé deux autres chansons note par note. Danser avec moi-même par Billy Idol est la base de “Bad Decisions”, et “The Ghost In You” de Les fourrures psychédéliques, est “Eternal Summers”.

L’album se sent vivant, ils ajoutent des morceaux de conversations entre le groupe, ce qui nous donne l’impression d’avoir une bonne répétition. Enregistrement en studio Shangri La, et la production est magistrale et les niveaux précis de la distorsion sont appréciés, les nouvelles textures (mention des synthés de “Why Are Sundays So Depressing?”).

Casablancas s’engage à mieux chanter, quelque chose qui fait un couple de disques ne nous a pas surpris, il a poli ses aigus et même ses cris, qu’il utilise beaucoup moins. Espérons que nous verrons la même chose en direct. Le meilleur exemple de ceci est “Selfless”, dans lequel votre voix monte là où elle peut aller:

Tout fan est ravi que cet album soit une relance des Strokes dans la relation du groupe et dans la production musicale. Contrairement aux premiers albums, dans lesquels Casablancas prend le crédit de la composition, dans celui-ci, ils ont le crédit comme The Strokes, collectivement. La pochette est une œuvre de Jean-Michel Basquiat, en hommage au légendaire batteur de jazz, Charlie Parker. Vous pouvez acheter l’édition de luxe avec un beau vinyle blanc et un livre ici.

Les neuf chansons sont chargées de concepts et de visions de Julian sur divers thèmes: société contrôlée, relations passées, échec amoureux et New York. “Ode aux Mets” est l’un des meilleurs moments de cette nouvelle phase des Strokes. Pure mélancolie, un orgue et l’envie de retrouver le bon vieux temps, ferment parfaitement l’album. Ici, il décrit sa capacité de parolier, simple et efficace, il transmet une tristesse particulière:

Pour ceux d’entre vous qui ont vu les Strokes en direct, avec les setlists récentes des «plus grands succès», regarder cette tournée d’album sera une expérience totalement différente, et une sorte de rénovation était nécessaire pour les Américains. Penser aux nouvelles ballades chantées en direct, ou à des chansons totalement différentes comme “The Adults Are Taking” ou “At The Door”, nous excite beaucoup.

Des ballades plus denses comme “Selfless” et “Not The Same Anymore” nous font danser lentement en chantant des chansons romantiques. Dans ces réflexions, Casablancas s’est montré, avec plusieurs phrases que nous nous volerons pour appliquer dans une relation.

Nous aurions apprécié que toutes les idées, musicales et lyriques, aient eu plus d’extension, car l’attente était longue. Peut-être que la durée d’une heure, avec 2 ou 3 chansons de plus, nous aurait laissé satisfaits et avec plus de contenu à apprécier.

Liste des pistes

1. «Les adultes parlent»

2. “Désintéressé”

3. “Du pont de Brooklyn au choeur”

4. “Mauvaises décisions”

5. “L’été éternel”

6. “À la porte”

7. “Pourquoi les dimanches sont-ils si déprimants”

8. “Pas la même chose”

9. “Ode aux Mets”