Beck annonce les dates de la tournée 2020 de l’hyperespace au Royaume-Uni et en Europe

Beck a annoncé un nouvel ensemble de dates de tournées au Royaume-Uni et en Europe. Le musicien influent a sorti son dernier album solo Hyperspace en novembre, mais il n’a pas encore tourné le disque sur ces côtes.

Tout est sur le point de changer cet été, Beck étant sur le point de jouer une série de dates de tournée “Hyperspace” en juin et juillet. Commençant par des dates à Paris, Vienne et Zurich en juin, il se rendra ensuite à Dublin le 5 juillet avant des concerts à Manchester et à Londres les 9 et 11 juillet respectivement.

La prévente pour les concerts ci-dessus commencera demain (12 février) à 10h heure locale sur Beck’s site officiel.

Le deuxième single de Hyperspace intitulé «Desventful Days» a été remixé le mois dernier par Saint-Vincent. Parlant de sa refonte du titre, St. Vincent a déclaré: «Je suppose que j’écoutais beaucoup de Herbie des années 70 et de WAR à l’époque et je me demandais combien de funk était en moi aussi. Je l’ai envoyé à Beck et il l’a creusé, mais il a dit «ça devrait être 3 bpm plus vite.» Et que savez-vous? Il avait tellement raison. Cela a fait toute la différence dans le groove. »

Ailleurs dans les actualités Beck, l’auteur-compositeur-interprète faisait partie des artistes qui ont joué le mois dernier lors d’une émission caritative réunissant les membres survivants du Nirvana. De l’événement, le NME a écrit: «Ils ont commencé avec St Vincent s’occupant des voix principales sur une version tonitruante de« Lithium ». Ensuite, c’est à Beck, qui trébuche un peu à travers les paroles de “In Bloom” mais se sauve avec une série de solos de guitare blister. Ensuite, il devient nostalgique. “C’était un assez bon puits de mosh”, a-t-il dit. «J’étais dans la mosh pit la plus intense de ma vie dans cette pièce. Je me souviens d’avoir été enlevé de mes pieds et quand je suis sorti, mes mains saignaient et je ne savais pas pourquoi. Le groupe était Nirvana. ”

Beck joue les dates de tournée «Hyperspace» suivantes en Europe:

16 juin: Paris, Théâtre Olympia

20 juin: Vienne, Arena

24 juin: Zurich, Halle 622

5 juillet: Dublin, Trinity College

9 juillet: Manchester, Victoria Warehouse

11 juillet: Londres, Brixton 02 Academy

