Beck, Common et St Vincent se produiront au Prince Grammy Tribute Concert

Beck, Common, St Vincent, Alicia Keys, John Legend et Usher se produiront lors d’un concert hommage spécial au Prince Grammy, qui doit avoir lieu après les Grammy Awards 2020 et être diffusé à la télévision plus tard cette année, Rolling Stone a confirmé.

Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince aura lieu le 28 janvier – deux jours après les Grammy Awards – au Los Angeles Convention Center et sera diffusé en avril. L’ancienne percussionniste Prince Sheila E. servira de directrice musicale de la soirée aux côtés des associés de longue date de Prince, Jimmy Jam et Terry Lewis. La gamme comprend également Foo Fighters, H.E.R., Earth, Wind & Fire, Mavis Staples, Chris Martin, Gary Clark, Jr.et Juanes.

L’hommage au Prince Grammy mettra également en vedette plusieurs des collaborateurs du musicien emblématique, notamment Susanna Hoffs of the Bangles (qui a chanté le succès écrit par le prince «Manic Monday»), et Morris Day and the Time. L’ancien groupe du musicien, The Revolution, a également signé, avec le batteur Bobby Z. disant à Rolling Stone que le groupe “est impliqué et a hâte d’honorer Prince.”

S’exprimant avec Rolling Stone, Sheila E. dit qu’elle et son groupe soutiendront la plupart des artistes tout au long de la nuit tout en obtenant leur propre set. Le musicien dit qu’ils envisagent de réaliser l’évasion, le hit écrit par Prince “The Glamorous Life” – “Pour des raisons évidentes”, ironise-t-elle – et la chanson de Prince en 1985, “America”.

«J’ai été très honorée de pouvoir faire cela pour tant de raisons, mais pouvoir célébrer la vie d’un ami cher et en faire partie et être directeur musical est génial», dit Sheila E..

Dans un communiqué, la présidente-directrice générale de Recording Academy, Deborah Dugan, a déclaré: «Prince. The Purple One. Sa méchanceté royale – quelle que soit la façon dont vous l’identifiez, il est incontestablement l’un des plus grands virtuoses de la musique de tous les temps. Avec son attitude subversive et sa nature dominante, il chevauche des genres musicaux et crée une musique électrisante qui regorge de caractère. Il continue d’être une icône inspirante pour les artistes et les fans du monde entier, et nous sommes très honorés de rendre hommage à son héritage. »

Comme les concerts précédents de cette nature, le spectacle Prince Grammy Salute offrira aux fans non seulement la possibilité d’apprécier la musique de Prince, mais aussi d’entendre des chansons familières aux oreilles nouvelles. Le producteur des Grammys Ken Ehrlich dit que jusqu’à présent, il a entendu une poignée de morceaux à gratter d’artistes prêts à jouer le spectacle et dit: «Je suis vraiment heureux, parce que tout le monde que j’ai entendu, il y a un peu de Prince – parfois il y a beaucoup plus de Prince là-bas. “

L’hommage au Prince suivra les concerts «Grammy Salute» qui ont honoré les Beatles, les Bee Gees, Elton John, Stevie Wonder, Motown et Aretha Franklin.

