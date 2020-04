Beck partage le grand spectacle qu’il a donné au festival We Love Green 2018!

La musique nous rend sains d’esprit ces jours-ci, où être à la maison est la seule option pour éviter une contagion massive des coronavirus. Heureusement, beaucoup de nos musiciens préférés se joignent à cette œuvre, organisent des spectacles en direct depuis leur domicile ou partagent certaines de leurs meilleures performances du passé, mais maintenant cher Beck a rejoint cette grande liste.

Le guitariste préféré de chacun a décidé de partager avec nous quelques chansons de son répertoire et d’autres d’autres artistes pour rendre la quarantaine plus agréable. Le 27 avril, le musicien a montré au monde sa version acoustique de la chanson “Je suis le cosmos” du chanteur et compositeur pop rock, Chris Bell.

Tout comme nous tous qui passons ces jours à la maison (en étant toujours cool comme toujours), Beck a joué avec juste une guitare acoustique et dans le confort de sa maison cette chanson, une de ses préférées, comme elle l’avait souvent joué dans le passé. Bien que peut-être L’occasion la plus mémorable était quand il a fait équipe avec Wilco pour jouer “I Am The Cosmos” en 2013..

Ici, nous vous laissons cette grande couverture à écouter:

Et si cela ne suffisait pas à remonter le moral de ses fans, Beck a également partagé avec nous tous l’un de ses spectacles les plus mémorables de ces dernières années. Il s’agit de La présentation que le musicien de Los Angeles a faite le 2 juin 2018 au We Love Green Festival à Paris, France.

Lors de ce concert, le güero a lancé un set court mais puissant, où il a joué des morceaux classiques comme “Loser”, “Mixed Bizness”, “Devil’s Haircut”, “Girl”, et plus encore. Mais Il a également profité de l’occasion pour jouer des chansons de son album studio alors récent, Colors., dont nous nous souvenons de chansons comme “Wow”, “Dreams” et “Up All Night”. Cela lui a également donné le temps de Rolling Stones, Chic, Talking Heads, Gary Numan, entre autres. ICI, vous pouvez consulter l’intégralité de la setlist.

Bien qu’il y ait eu 12 chansons qui ont été lancées tout au long de cette présentation, au-delà de l’histoire en tant que concert complet, Beck a démontré l’énorme showman qu’il est quand il monte sur scène, se connectant avec l’ensemble du public et coordonnant son grand groupe de soutien pour composer des chorégraphies. Sans aucun doute l’un des meilleurs que nous ayons aujourd’hui.

Mais bon, arrête de parler, arrêtez ce que vous faites et ayez une présentation complète de Beck au festival We Love Green ci-dessous: