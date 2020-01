Beck se produira au profit de Sean Penn en Haïti à Los Angeles

Sean Penn accueillera son gala-bénéfice annuel pour CORE, son secours à but non lucratif pour Haïti, cette semaine à Los Angeles. Et, comme les années précédentes, il propose une sélection d’artistes performants: Beck, Portugal. The Man, Jenny Lewis, Dwight Yoakam et Henning May monteront sur scène le mercredi 15 janvier.

Cette année, l’auteure-compositrice et ancienne frontwoman de 4 Non Blondes, Linda Perry, a organisé le line-up, en partenariat avec elle et la société We Are Hear de Kerry Brown. Perry a également organisé la programmation du gala de secours en Haïti en 2019, qui comprenait des performances de Billie Eilish et Cat Stevens. Les années précédentes ont présenté des artistes comme Chris Martin de Coldplay et les Red Hot Chili Peppers.

Perry a expliqué en détail la programmation de l’émission de bienfaisance en Haïti à Billboard: «Portugal. The Man va en fait être le groupe maison. Ils vont sortir avec cet artiste allemand nommé Henning May; il est génial. Ils feront quelques chansons, puis Jenny Lewis les rejoindra, puis Dwight Yoakam, et à la fin ce seront Beck, Dwight Yoakam, Jenny Lewis et le Portugal. L’Homme clôturant la soirée. “

Le dernier album de Beck, Hyperspace, est sorti le 22 novembre 2019 sur Capitol Records et a été immédiatement salué comme un autre pic créatif pour le caméléon consommé de la musique moderne: l’Associated Press a déliré “Il n’y a pas un moment ennuyeux sur tout l’album”, a ajouté USA Today “près de 30 ans et 14 albums dans sa carrière, Beck a rarement été mieux qu’il ne l’est sur Hyperspace. “

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, St. Vincent a récemment partagé son remix des «Jours sans incident» de l’Hyperspace.

St. Vincent a commenté: “J’ai remixé la nouvelle chanson de Beck,” Uneventful Days “. Je suppose que j’écoutais beaucoup de Herbie des années 70 [Hancock] et WAR à l’époque et se demandant combien de funk était en moi aussi. Je l’ai envoyé à Beck et il l’a creusé, mais il a dit «ça devrait être 15h plus vite.» Et que savez-vous? Il avait tellement raison. Cela a fait toute la différence dans le groove. »

Écoutez le meilleur de Beck sur Apple Music et Spotify.