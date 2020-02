Beck vers l’avenir avec une suite spirituelle

Les 40 premières secondes de Beck«Morning Phase» porte le titre de «Cycle». C’était un nom approprié pour marquer le tournant de la marée musicale vers cet aventurier californien, sur un disque récompensé par pas moins de trois Grammys.

Au cours de la carrière d’enregistrement de plus de deux décennies que nous avons décrite dans ce uDiscover Music série album par album, nous avons vu à maintes reprises comment Beck a donné le rythme de la création sans jamais pourchasser le zeitgeist. Son éthique tacite a simplement été de continuer à inventer de nouvelles œuvres intéressantes et de laisser le public converger autour de lui. La phase du matin est une autre manifestation de ce principe.

“Cycle” esquisse brièvement une aube sonore qui se dessine clairement alors que le “Matin” grinçant et serein se rapproche à l’horizon. Ce 12e album officiel dans un CV qui remonte à mars 1993, et le risque brut de Sentiments d’or, avait largement salué Beck pour son corpus de chansons le plus mature à ce jour.

Quarante-trois au moment de sa sortie en février 2014, Hansen était plus énergique que jamais depuis le prédécesseur de l’album en 2008. Culpabilité moderne. Sentant un espace approprié dans lequel s’éloigner de l’enregistrement complet en son propre nom, il y avait une myriade de projets mettant en vedette Beck en tant que producteur pour la location.

En 2009, par exemple, il a supervisé IRM, le troisième album de la chanteuse-actrice anglo-française Charlotte Gainsbourg, qui a émergé à la fin de cette année sous une pluie de critiques quatre étoiles. Cet été-là, il a fondé Record Club, dans lequel lui et une équipe tournante de passionnés ont couvert un album classique en une seule journée d’enregistrement, avec des preuves vidéo publiées sur son site Web.

Le séminal de 1967 The Velvet Underground et Nico a été refait avec le confiant de production fréquent Nigel Godrich dans la formation, tandis que Songs of Leonard Cohen a été interprété par un groupe comprenant Devendra Banhart, Wolfmother’s Andrew Stockdale et la plupart de MGMT. Dans ce cadre de bonne humeur et informel, des inspirations favorites aussi diverses que Skip Spence, INXS et Yanni a également rejoint la bibliothèque.

Ensuite, Beck a produit Demolished Thoughts pour la figure de proue alternative Thurston Moore, nommé par le magazine Mojo parmi ses 20 meilleurs albums de 2011. La même année, il a apporté sa première collaboration avec Stephen Malkmus, sur le Mirror Traffic LP du leader de Pavement avec son groupe The Jicks. 2011 a également inclus une nouvelle équipe avec Gainsbourg, pour son double album de suivi Stage Whisper.

Puis est venue une idée qui a capturé la nouvelle réimagination numérique de la relation entre l’auditeur, l’interprète et la chanson. Et si, songeait Beck, il devait écrire un ensemble de 20 compositions et le présenter non pas comme un album à lui, mais comme une partition, et inviter des interprétations d’artistes du monde entier? Song Reader, publié à la fin de 2012, a saisi l’imagination à la fois d’un média blasé et tout vu et de musiciens désireux d’avoir un copyright Beck à leur nom.

Le projet était à la fois un voyage dans un passé lointain, un monde avant le son enregistré, et une vue dans laquelle n’importe qui peut faire une chanson à peu de frais, et la diffuser au monde via les médias sociaux en quelques instants. C’était le dernier exemple de ce que vous pourriez décrire comme Beck à l’avenir.

“L’idée existe depuis que j’ai commencé à sortir de la musique”, a-t-il déclaré à mcsweeneys.net. “Après la sortie d’un de mes premiers disques, dans les années 90, un éditeur m’a envoyé une version partition de l’album – quelqu’un l’avait transcrite pour piano et voix. L’album lui-même était plein de bruits, de battements, de sons tordus, de feedback – il avait beaucoup d’idées sonores qui devaient être entendues, comme un enregistrement.

«En voyant ces chansons réduites à des parties de piano, j’ai eu l’impression qu’elles deviendraient des abstractions. À l’époque, j’ai dit aux gens avec qui je travaillais qu’il serait peut-être préférable d’écrire un groupe de chansons spécifiquement pour un recueil de chansons, plutôt que d’essayer de forcer les chansons de mon disque en arrangements écrits. Mais des années de tournées et de réalisation d’albums n’ont pas laissé le temps de faire le projet correctement. Nous avons finalement commencé le processus en 2004. »

À l’été 2013, Beck est retourné au studio en son nom, pour ainsi dire, et a commencé à travailler sur ce qui est devenu la phase du matin, se produisant lui-même mais travaillant avec de nombreux Changement de la mer personnel de 2002. À l’automne, après avoir mis fin à son long mandat avec Geffen sur Modern Guilt, Beck a signé un nouvel accord avec Capitol Records.

Cette ère d’enregistrement a également adopté un programme en direct plus chargé, avec des spectacles de 2013 l’emmenant partout de l’Union Chapel de Londres au Newport Folk Festival. Au début de la nouvelle année, ‘Blue Moon’ est sorti en tant que premier single des débuts du Capitole, et lorsque la phase matinale a débuté le 21 février, la réponse a été immédiate.

A écrit Mikael Wood dans le Los Angeles Times: «Le nouveau disque sert comme une sorte de suite spirituelle – une« pièce compagnon », son camp l’appelle – à Sea Change de 2002, sur lequel le chanteur a rompu avec son esthétique de collage établie pour offrir une douzaine de chansons folkloriques lentes et basses sur la douleur du chagrin. Fidèle à la nature de son transformateur, la suite est meilleure que l’original. “

“Il pourrait partager certaines similitudes sonores [to Sea Change]”, A déclaré Drowed In Sound,” mais c’est une bête tout à fait plus brillante, construite par une âme plus âgée et plus sage qui semble avoir mis quelques années à déterminer exactement où il veut être en tant qu’artiste. “

Morning Phase a fait ses débuts sur le Billboard 200 au n ° 3, le deuxième plus haut sommet de sa carrière. C’était un des dix meilleurs albums au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Australie, en Nouvelle-Zélande et bien au-delà, et lorsque les 57e Grammy Awards ont eu lieu en février 2015, son impact culturel est devenu encore plus tangible.

Nominé pour cinq trophées, il en a remporté trois, pour le meilleur album rock, le meilleur album technique, non classique et le plus grand prix de tous, l’album de l’année. Kanye West a peut-être fait trop entendre son opinion non sollicitée selon laquelle l’un des prix aurait dû être décerné à Beyoncé, mais le vrai gagnant était limpide.

Il en est ainsi depuis plus de 25 ans, et ce sera sans aucun doute encore à venir. Le single «Dreams» de 2015 a fourni un aperçu de la prochaine phase de Beck et des albums suivants Couleurs (2017) et Hyperespace (2019) ont toujours été aussi exaltants et inattendus.

