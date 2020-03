Bed-In et mariage: John et Yoko se marient avec style

Nous connaissons tous l’histoire du mariage de John Lennon et de Yoko Ono, qui a eu lieu le 20 mars 1969. Il a raconté les paroles de «The Ballad Of John And Yoko», enregistrées aux studios Abbey Road avec Paul Mccartney, le 14 avril 1969. Cinq jours après leurs noces, le 25 mars, ils étaient en lune de miel typiquement unique, organisant leur fameux bed-in au Hilton d’Amsterdam.

Pas que c’était le plan. Comme le raconte la chanson…

«Finalement, l’avion est entré à Paris

Lune de miel au bord de la Seine

Peter Brown a appelé pour dire

Vous pouvez le faire OK

Vous pouvez vous marier à Gibraltar près de l’Espagne ”

Paul McCartney et Linda Eastman s’étaient mariés le 12 mars 1969 et, deux jours plus tard, John et Yoko se sont rendus à Paris avec l’intention de se marier. Quelques jours plus tôt, en route pour Poole, dans le Dorset, John et Yoko étaient passés par Southampton pour savoir s’il leur serait possible de se marier sur un ferry transmanche. Selon John, «C’était la partie romantique: quand nous sommes allés à Southampton et ensuite nous ne pouvions pas continuer parce qu’elle n’était pas anglaise et qu’elle ne pouvait pas obtenir le visa de jour pour traverser. Et ils ont dit: “Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas vous marier. Le capitaine n’est plus autorisé à le faire. »»

Sans se laisser décourager, John et Yoko ont décidé de se marier à Paris, ils ont donc affrété un avion et se sont envolés pour la capitale française le 16 mars. Malheureusement, les autorités leur ont refusé l’autorisation, pour la simple raison qu’ils n’avaient pas vécu assez longtemps en France.

Affrétant un autre avion quelques jours plus tard, ils s’envolèrent pour Gibraltar. Comme John l’a dit plus tard: «Nous appelions Peter Brown [who worked for Apple]et a dit: «Nous voulons nous marier. Où pouvons-nous aller? “Et il a rappelé et a dit:” Gibraltar est le seul endroit. “Alors -” OK, allons-y! “Et nous y sommes allés et c’était magnifique. C’est le pilier d’Hercule, et aussi symboliquement ils l’ont appelé la fin du monde à une époque. Il y a un nom en plus de Pilier d’Hercule – mais ils pensaient que le monde extérieur était un mystère à partir de là, donc c’était comme la porte du monde. Nous l’avons donc aimé dans le sens symbolique et le fondement rocheux de notre relation. »

Le jour de leur mariage était le 20 mars 1969 et, une heure après leur mariage, John et Yoko se sont envolés pour Paris, où ils ont séjourné au Plaza Athéné.

Le 25 mars, John et Yoko ont été conduits de Paris à Amsterdam, où ils ont réservé au Hilton. Dans la salle 702 (elle a été renumérotée 902 ces derniers temps), ils ont commencé leur lit pour la paix. Les jeunes mariés ont organisé leur bed-in pendant sept jours, puis sont partis, le 31 mars, pour s’envoler pour Vienne, où ils ont tenu une conférence de presse à l’intérieur d’un sac blanc. John et Yoko étaient le couple le plus célèbre de la planète, à une époque où la couverture médiatique était beaucoup moins mondiale, et pendant les deux semaines suivant leur mariage, ils semblaient être partout.

Dans une belle touche, lors de leur deuxième anniversaire de mariage, le quatrième single de John, “Power To The People”, est entré pour la première fois dans le classement des célibataires britanniques, pour finalement grimper au n ° 7. En Amérique, le record est sorti le 22 mars, a fait le Hot 100 le 3 avril et a grimpé au n ° 11 peu de temps après.

Pour le 30e anniversaire du mariage du couple, Gibraltar a émis des timbres-poste de John et Yoko rappelant au monde le mariage le plus célèbre jamais célébré sur le célèbre rocher.

Écoutez le meilleur de John Lennon sur Apple Music et Spotify.