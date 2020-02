Beethoven n’était «pas complètement sourd» lors de la première de «Neuvième symphonie»

Un musicologue a révélé que, contrairement à la croyance établie, Beethoven n’était pas complètement sourd lors de la première de son Neuvième symphonie. Theodore Albrecht, professeur de musicologie à la Kent State University, Ohio et un éminent expert de Beethoven, a découvert des preuves révélant que le compositeur avait encore entendu dans son oreille gauche jusqu’à peu de temps avant sa mort en 1827. Bien que Beethoven ait subi une grave détérioration de son audition, il l’a fait ne pas, selon Albrecht, le perdre «au plus profond des profondeurs» que les musicologues ont supposé.

«Non seulement Beethoven n’était pas complètement sourd lors de la première de sa neuvième symphonie en mai 1824, mais il pouvait entendre, bien que de plus en plus faiblement, pendant au moins deux ans après, probablement à travers la dernière première qu’il superviserait, son quatuor à cordes en B- plat, Op 130, en mars 1826 », a déclaré Albrecht à l’Observer.

La neuvième symphonie de Beethoven est l’une de ses plus grandes compositions

La neuvième symphonie de Beethoven est l’une de ses plus grandes compositions et l’une des plus grandes symphonies jamais composées. Sa neuvième symphonie est également connue sous le nom de symphonie «chorale» car son dernier mouvement comprend quatre solistes vocaux et un chœur qui chantent une mise en scène du poème de Schiller, An Die Freude (Ode To Joy). Dans la symphonie «Chorale», Beethoven a poussé la structure d’une symphonie classique à ses limites dans l’expression de son thème philosophique noble: l’unité de l’humanité et notre place dans l’univers. On pensait auparavant que Beethoven avait régulièrement perdu l’audition lors de la composition de sa neuvième symphonie et était profondément sourd lors de sa création.

Beethoven a commencé à perdre l’audition en 1798 et a dit à un ami: “Si j’appartenais à une autre profession, ce serait plus facile, mais dans ma profession, c’est un état effrayant.” Il a essayé d’utiliser des trompettes d’oreille mais son audition a continué de se détériorer. Beethoven a emporté des «livres de conversation» vierges dans lesquels il a demandé à des amis et connaissances d’écrire leurs commentaires et il a répondu à haute voix. Dans un récit daté de 1823, il a griffonné que son oreille gauche était «assez préservée».

“Il pouvait encore entendre quelque chose”

«Les livres de conversation vont changer la donne», a déclaré Albrecht. Dans les exemples restants – dont deux dans le lieu de naissance du compositeur, le musée Beethoven-Haus à Bonn, et 137 à la Bibliothèque d’État de Berlin – il a jusqu’à présent trouvé 23 références directes sur le sujet de l’audition, et estime que davantage encore montreront «il pouvait encore entendre quelque chose ». Albrecht édite actuellement les «livres de conversation» et les traduit de l’allemand vers l’anglais pour la première fois. Le volume 3 des livres de conversation de Beethoven sera publié en mai.

Cependant, les preuves prouvant que Beethoven pouvait encore entendre, “n’enlève rien au fait que cet homme a fait ce qu’il a fait face à une difficulté écrasante”, a noté Albrecht.

