Behemoth sortira une nouvelle musique en 2021

Dans une toute nouvelle interview avec Overdrive en Irlande, MONSTRE chanteur Adam “Negal” Darski a été demandé s’il y avait des plans pour le groupe pour célébrer son 30e anniversaire l’année prochaine. Il a répondu: “Oui, ce sera 30 ans de MONSTRE. Putain de merde !! [Laughs] Eh bien, je vais être franc avec vous ici. Je me suis toujours moqué du fait qu’en Pologne, ils réservent toujours autant de concerts d’anniversaire. Personne ne s’en foutrait autrement. C’est juste un putain de spectacle d’anniversaire après un autre, et je me dis, “Alors putain quoi.” Je veux dire, personne ne s’en soucie vraiment.

“Je suis conscient que les gens attendent quelque chose de MONSTRE sur celui-ci parce que nous n’avons rien fait pour notre 20e ou le 25e, et honnêtement, je ne vois pas de raison pour laquelle nous devrions faire quelque chose “, at-il poursuivi.” Je suis toujours trop occupé avec les trucs qui vont maintenant, aujourd’hui. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, donc, pour moi, je préfère me concentrer uniquement sur le maintenant. Je n’ai jamais été fan de ce genre de choses parce que ça montre à quel point nous sommes vieux! [Laughs]. Je préfère vous montrer par mes actions que je suis toujours inspiré et que je suis toujours motivé et j’ai tellement plus à dire que de simplement faire en sorte que les gens se nourrissent de mon histoire pour le sentiment des fans.

“Donc, je ne sais vraiment pas si nous ferons quelque chose, mais ce que je sais avec certitude, c’est que nous reviendrons en 2021 avec de nouveaux MONSTRE la musique. J’ai été très productif avec les deux MONSTRE et MOI ET CET HOMME [[Nergalprojet folklorique de]. Quand nous avons fait une tournée récemment, j’ai travaillé sur beaucoup de nouvelles idées, donc vous pouvez certainement vous attendre à de nouvelles musiques car il n’y a tout simplement pas le temps de s’arrêter maintenant. “

Comme indiqué précédemment, MONSTRE sortira son premier EP, “Et les forêts rêvent éternellement”, en mai. L’enregistrement à cinq pistes a été initialement publié en 1995 via le label italien Entropy Productions et réédité en 2005 par la Pologne Metal Mind Records, quand trois chansons du deuxième EP du groupe en 1997 “Envoûtant la Poméranie” ont été ajoutés en tant que pistes bonus. L’année dernière, “Et les forêts rêvent éternellement” a été réédité sur vinyle par le label britannique De retour sur le noir.

MONSTRE – dont le dernier album, “Je vous aimais à votre plus sombre”, a été publié en 2018 – pris en charge NŒUD COULANT lors d’une tournée des arènes en Europe en janvier et février.

