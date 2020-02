Believe, Nuclear Blast lance une distribution Blood Blast pour Extreme Music

La distribution de musique spécialisée dans le genre est-elle la prochaine étape? Believe et Nuclear Blast Records coupent maintenant le ruban sur Blood Blast Distribution – pour ceux qui préfèrent le côté le plus brutal des choses.

Nuclear Blast Records a longtemps été une force dans les sous-genres de métal extrême. Maintenant, le label s’associe à Believe pour frapper un tout nouveau distributeur spécialisé dans le côté le plus brutal de la musique. Le nouveau distributeur, baptisé Blood Blast Distribution, se présente comme «la première offre de distribution numérique mondiale dédiée à la musique extrême».

Déjà, Blood Blast a mis en place son réseau de distribution de plus de 200 plateformes de streaming et de téléchargement numérique. Parallèlement à ce réseau, Blood Blast se positionne également en tant que consultant spécialisé, expert A&R et équipe de services marketing.

L’émergence d’un distributeur spécialisé dans le genre pourrait faire partie d’une tendance plus large à venir. Les sous-genres comme le death metal ne sont jamais devenus courants, mais le public qu’il attire est souvent inconditionnel. Cela génère un certain nombre de besoins spécialisés sur les fronts de la distribution et du marketing, en particulier en ce qui concerne la gamme de services d’étiquetage. Ou du moins, c’est l’occasion d’être reniflé par Believe et Nuclear Blast.

Le coup d’envoi du lancement de Blood Blast est dirigé par Jerome Riera, directeur international de A&R de Nuclear Blast; Une ancienne de l’UMG, Myriam Silberstein, gestionnaire de projet de distribution de souffle nucléaire / souffle sanguin; David Kaiser, Artist Relationship Manager pour l’Europe centrale; et Bryce Lucien, Artist Relationship Manager pour les États-Unis

Mais la distribution spécialisée dans le genre est-elle vraiment nécessaire?

Après tout, le blocage et la lutte contre la distribution, la monétisation et les rapports de redevance traversent des genres spécifiques. Mais Blood Blast offre une suite plus complète de services et vante une connexion plus forte avec ce public. Voyons donc comment cela se passe, bien que déjà, Blood Blast dit que les groupes se ruent sur le concept, avec le groupe de metalcore britannique Malevolence déjà dans le groupe. Kugelblitz, un «groupe de doom sludge français», et The Materia, un groupe hardcore progressif de Pologne, sont également les premiers à en profiter.