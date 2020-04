Bell Witch et Aerial Ruin annoncent un nouvel album, partagent une nouvelle chanson: écoutez

Bell Witch, le duo de doom metal de Seattle composé de Dylan Desmond et Jesse Shreibman, et l’artiste de dark folk de Portland Erik Moggridge (alias Aerial Ruin) ont annoncé un album commun. Leur LP collaboratif s’appelle Stygian Bough Volume I et il arrive le 26 juin via Profound Lore. Avant le nouvel album, ils ont sorti le single “Heaven Torn Low II (le péage)”. Écoutez-le ci-dessous.

Stygian Bough Volume I a été enregistré et mixé par le producteur Randall Dunn chez Avast Recording Co. à Seattle. À propos du nouvel album de cinq titres, le bassiste / chanteur de Bell Witch Dylan Desmond a déclaré dans un communiqué de presse:

Stygian Bough est une référence au thème de The Golden Bough. Les livres

le thème est centré sur les rites d’un temple dans l’ancienne Italie où

les esclaves ont été transformés en rois en tuant celui qui régnait en tant que tel

après avoir volé avec succès le rameau d’or de l’arbre sacré

dans le temple. Dans cette notion, un autre type d’esclavage était

amené sur le roi nouvellement couronné, comme il doit comprendre tôt ou

plus tard, son sort serait finalement le même que celui de son prédécesseur.

En bref, le rameau d’or a fait un roi d’un esclave pour trouver

ils étaient maintenant asservis à une autre sorte de tyrannie, traquant toujours

les des ténèbres les plus sombres de leur imagination. De cela

perspective, la «branche d’or» est mieux comprise comme une tromperie

coulée d’obscurité. Ainsi, Stygian Bough.

Erik Moggridge a ajouté:

Ils ont présenté cette chanson [“Rows (of Endless Waves)”] pour moi dans la plupart du temps

forme instrumentale avec l’idée qu’il s’agit d’un fantôme piégé sur

des rangées de vagues qui ne peuvent pas atteindre la terre. J’ai couru avec cette idée et

commencé à penser au fantôme d’un roi qui, s’il atteignait la terre, pouvait

renaître et régner à nouveau. Le roi est aussi une métaphore plus large pour

l’humanité qui règne sur la planète et d’autres espèces. Sur cette nouvelle

album notre fantôme sur les vagues ne fuit pas vers la terre mais vers

mort. Le récit, pour autant qu’il existe, est lâche et non linéaire

et certainement flux de conscience. Il existe des

qualités sphériques au voyage où la mort, la désolation et la

l’esprit se reflète de multiples façons.

Stygian Bough Volume 1:

01 Le vent bâtard

02 Heaven Torn Low I (le passage)

03 Heaven Torn Low II (le péage)

04 Prélude

05 L’air non validé

.