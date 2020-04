Belsonic 2020 est-il annulé? La dernière mise à jour confirme les soupçons – HITC

Un certain nombre d’organisateurs d’événements ont fait des annonces, mais Belsonic 2020 est-il annulé?

Pour les fans de musique, peu de choses battent la saison des festivals.

C’est un moment où nous pouvons tous dire au revoir aux neuf à cinq et nous amuser avec la famille et les amis au soleil… ou sous la pluie. Avouons-le, il y a toujours un peu de pluie!

Cependant, cette année devrait être très différente car de plus en plus de festivals de musique sont annulés ou reportés en réponse à la pandémie actuelle.

Il y a quelques semaines à peine, nous nous sommes retrouvés en lock-out et on nous a dit de quitter la maison uniquement pour le travail si c’était absolument nécessaire et pour acheter les produits essentiels aussi rarement que possible. L’objectif est d’empêcher la propagation du COVID-19 aux ménages non affectés, sauvant ainsi des vies et aidant les services de santé.

Des annulations d’événements sont attendues depuis, mais toutes n’ont pas encore fait l’annonce redoutée.

A Belsonic?

Belsonic 2020 est-il annulé?

Non, Belsonic 2020 est surveillé mais n’a pas été annulé. Cependant, certains des spectacles ont été reprogrammés pour une date ultérieure.

Voici les nouvelles dates des concerts reprogrammés (jusqu’à présent):

Lewis Capaldi: Son émission du dimanche 21 juin 2020 est désormais reportée au dimanche 20 juin 2021

Gerry Cinnamon: Son émission du samedi 20 juin 2020 est désormais reportée au samedi 19 juin 2021.

Picture This: Leur émission du dimanche 28 juin 2020 est désormais reportée au dimanche 27 juin 2021.

Dermot Kennedy: Son émission du jeudi 25 juin 2020 est désormais reportée au jeudi 24 juin 2021.

C’est dommage, mais c’est super de voir que les émissions sont reprogrammées plutôt qu’annulées.

Les espoirs belsoniques se dirigent vers Twitter

Avant la récente série d’annonces, un certain nombre de festivaliers impatients se sont rassemblés sur Twitter dans l’espoir d’une réponse. Eh bien, ils ont commencé à annoncer des reports!

Découvrez une sélection de tweets:

