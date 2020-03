Ben Gibbard de Death Cab For Cutie diffusera quotidiennement des séances de studio pour ses fans

Avec l’arrivée de COVID-19 au Mexique, les jours de rester à la maison pour prendre soin d’eux commencent. Quelque chose qui pour beaucoup peut être extrêmement ennuyeux et décourageant. La bonne nouvelle, c’est que la technologie est de notre côté cette fois, et avec une simple connexion Internet, vous pouvez accéder à des heures et des heures de divertissement en tout genre. Entre autres choses, la musique live a été l’une des plus affectées au monde. La quarantaine nous fera perdre cette proximité avec nos artistes préférés ces prochains jours, mais tout n’est pas perdu. Un exemple de cela est ce que Ben Gibbard, leader de Death Cab For Cutie, met en place. Pour rester proche de ses fans, Gibbard diffusera quotidiennement des sessions studio sur YouTube ou Facebook.

Reprenant Facebook le 17 mars, Gibbard a remercié les fans de Death Cab pour leur fidélité et a écrit “qu’il aimerait lui rendre la pareille” avec une série de sessions quotidiennes où ils peuvent l’accompagner d’une manière unique et spéciale. À partir de 17h00 le 18 mars, les émissions verront le chanteur jouer depuis son home studio. À la grande surprise des fans, Gibbard a également déclaré que plusieurs invités l’accompagneraient «numériquement» et qu’ils pourraient lui demander que ses chansons préférées soient déployées.

«Je sais que vous avez tous très peur en ce moment. Moi aussi », a commencé le chanteur de Death Cab For Cutie. “Et même si je suis fier que nous fassions tous les choses nécessaires pour aider à aplanir la courbe, je sais que cela nous a tous incroyablement isolés.” Il a poursuivi: “Mais parce que nous traversons tous ce cauchemar ensemble, nous ne sommes littéralement PAS seuls. Nos vies et nos histoires sont toutes liées, peut-être plus maintenant que jamais ».

Branchez-vous sur https://t.co/mGtxzmvl3A pour voir Ben en direct pour les prochaines semaines à 16 heures PST tous les jours. pic.twitter.com/Llt2syGHvT

– Death Cab for Cutie (@dcfc) 17 mars 2020

«Certains d’entre vous ont parcouru de grandes distances et / ou déboursé de grosses sommes d’argent pour nous voir jouer et cela ne m’a jamais été perdu. Donc, en cette période folle et sans précédent, je voudrais vous rendre la pareille en vous rendant. »Ben a fini.

Comme Gibbard, d’autres artistes, dont Chris Martin de ColdplayNeil Young et Yungblud ont intensifié leurs efforts pour se rapprocher de leurs fans en ces jours difficiles et solitaires. Et aujourd’hui plus que jamais, c’est le moment idéal pour les fans de se sentir proches de leurs artistes préférés