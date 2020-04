Ben Gibbard rend hommage à Adam Schlesinger avec les fontaines de Wayne Cover: Regardez

Adam Schlesinger, l’auteur-compositeur-interprète de Fountains of Wayne qui a écrit de nombreuses chansons emblématiques qui sont apparues dans des films et des émissions de télévision, est décédé hier des complications de COVID-19. De nombreux artistes ont rendu hommage au regretté auteur-compositeur, et aujourd’hui, Ben Gibbard a profité d’un moment de son livestream «Live From Home» pour couvrir une chanson des Fontaines de Wayne. Regardez-le faire “Barbara H.” du premier album du groupe de 1996 ci-dessous (à la marque 42:48).

Gibbard a expliqué qu’il n’avait jamais rencontré Schlesinger directement, mais a ajouté: “Je lui dois une énorme dette de gratitude parce qu’il a joué un rôle essentiel dans le choix de” Me & Magdalena “pour les Monkees à enregistrer il y a quatre ans”, a-t-il déclaré. «J’ai toujours pensé, comme on le fait toujours dans la vie, que vous aurez tout le temps de dire ‘merci’ ou ‘je t’aime’ ou de faire un compliment à quelqu’un ou ce que vous avez, mais ce jour n’est évidemment pas venu. “

