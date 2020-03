Berceau de la saleté dans le studio: séquences vidéo des séances de suivi du tambour

Métallers extrêmes britanniques CRADLE OF FILTH est récemment entré en studio pour commencer à enregistrer leur nouvel album. Un court clip vidéo des sessions de suivi de batterie, gracieuseté de CRADLE OF FILTH le batteur Martin “Marthus” Škaroupka, peut être vu ci-dessous.

L’année dernière, CRADLE OF FILTH chanteur Dani Filth dit au “Rocknroll Beer Guy” podcast que le matériel qui avait déjà été écrit pour le prochain album du groupe “sonnait très bien. Ce n’est qu’un pas en avant par rapport au dernier album, mais nous essayons également d’explorer de nouveaux horizons – mélanger un peu certaines choses”, il a dit. “Ce que j’ai entendu est génial. C’est décidément CRADLE OF FILTHet c’est le meilleur CRADLE OF FILTH que nous pouvons rassembler. Les derniers disques, beaucoup de gens ont dit: «Wow, c’est un retour aux temps de la gloire d’autrefois». Je le pense moi-même, mais je ne sais pas si cela reflète les opinions de tout le monde. Mais, ouais, maintenant je ne vais pas dire que c’est plus sombre et plus lourd. Je veux dire, nous l’avons fait, et il n’y a que jusqu’à présent que vous pouvez aller de l’avant avec cela. Nous allons juste expérimenter un peu. “

En février dernier, CRADLE OF FILTH a annoncé le départ de son claviériste des sept dernières années, Lindsay Schoolcraft. Un claviériste de remplacement n’a pas encore été annoncé.

CRADLE OF FILTHdernier album de, “Cryptoriana – La séduction de la décomposition”, est sorti en 2017.

Le groupe a interprété son troisième LP, 1998 “Cruauté et la bête”, dans son intégralité lors de plusieurs salons au printemps et en été, notamment au Dokk’em Open Air et Brise d’été festivals.

Crédit photo: Tim Tronckoe



Tout va bien ici. Tout va bien. #cradleoffilth # newalbum2020 #pearldrums #sabiancymbals #vicfirthdrumsticks #remodrumheads #serialdrummer #metal

Publié par Martin ‘Marthus’ Skaroupka le samedi 29 février 2020

