Berghain annule les événements au printemps en raison de préoccupations liées au coronavirus

La célèbre discothèque berlinoise Berghain a annulé tous les événements «autoproduits» à venir jusqu’au 20 avril en raison de problèmes de santé publique entourant la propagation du coronavirus, selon son site Web. La note officielle du club se lit comme suit: «En raison de la situation sanitaire actuelle et dans le meilleur intérêt pour la santé de notre personnel, des artistes et des invités, tous les événements de club autoproduits annoncés précédemment à Berghain, Panorama Bar et Säule sont interrompus par précaution jusqu’à 20 avril 2020. » Les annulations font suite à une interdiction imposée par le gouvernement de Berlin interdisant les grands événements et rassemblements de 1000 personnes ou plus jusqu’à la fin des vacances de Pâques.

Plusieurs festivals et tournées de musique ont été touchés par la propagation du coronavirus, notamment Coachella et SXSW. Suivez les dernières mises à jour sur tous les événements qui ont été reportés ou annulés ici.

