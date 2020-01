Berry Gordy: le visionnaire qui a fait du motown

Une entreprise créée avec un prêt de 800 $ a contribué à façonner le son du 20e siècle. On ne pouvait parler que de Motown Records, fondé le 12 janvier 1959 par Berry Gordy Jr, né dans la ville qu’il a aidé à faire synonyme de soulfulness, Détroit, le 28 novembre 1929. Un vent indéfectible, juste avant son 90e anniversaire, Gordy a annoncé sa retraite le 22 septembre 2019 lors de la cérémonie des Hitsville Honors, sachant que ses réalisations dureront toujours.

Écoutez la playlist Motown dès maintenant.

Gordy a bâti son empire sur ses premiers succès en tant qu’auteur-compositeur, notamment de «Reet Petite», «Lonely Teardrops» et d’autres pour peut-être la principale animatrice de musique noire de la fin des années 1950, Jackie Wilson. Detroit, la Motor City elle-même, partageait les fruits du boom économique de l’après-guerre aux États-Unis, et il y avait des possibilités pour une jeune entreprise créative avertie, comme nous les appellerions maintenant. Mais personne, sûrement pas même Berry lui-même, n’aurait pu connaître exactement les dimensions mondiales que ces possibilités prendraient dans les décennies à venir.

Alimenté par l’expérience de Gordy dans l’écriture de chansons, son instinct d’affaires inné et ce prêt de sa famille, tout a commencé avec Marv Johnson ‘Venez à moi’. Co-écrit par le chanteur avec Gordy, qui a également produit la chanson, il est sorti en tant que premier single sur Tamla Records (numéro de catalogue Tamla 101) le 21 janvier 1959. Presque dès le début, Gordy a eu du succès au-delà de la taille qu’il pouvait supporter. avec.

Alors que «Come To Me» commençait à s’étendre au-delà de Détroit et devenait un succès national, son entreprise embryonnaire de Motown était encore trop petite pour lui rendre justice. Gordy, astucieux dès le premier, l’a concédé sous licence à United Artists, et ‘Come To Me’ a continué à se blottir au n ° 6 du classement R&B et à la pop n ° 30. Les graines ont été semées.

L’homme d’affaires sur le sol de l’usine

Les experts ont débattu des secrets du succès de Motown au cours des six décennies qui ont suivi, mais s’il y en a eu dans ces premiers temps, la concentration de Gordy sur un environnement très uni était la clé. Il en était de même de sa capacité à attirer, puis à affiner, l’élite des talents locaux dans l’entreprise en étant l’acteur-directeur, pour ainsi dire: l’homme d’affaires qui était dans l’usine, tout comme il l’avait été lorsqu’il travaillait au L’usine Lincoln-Mercury de Ford Motor Company quelques années auparavant.

Cela, et la combinaison d’une créativité glorieuse et d’une discipline rigoureuse. Cette union a fait la référence Motown plus élevée que n’importe qui d’autre, et il a fallu ce qui était auparavant connu sous le nom de musique de course dans les foyers des Américains de toutes les croyances et de toutes les nuances, puis de leurs homologues du monde entier. Ceux qui ont travaillé avec et pour Gordy racontent des histoires sur son adhésion impitoyable aux normes qu’il s’est fixées et attendues des autres.

Hitsville pour toujours

Les jours de gloire de l’empire de Gordy ne peuvent certainement jamais être égalés dans l’environnement musical moderne. Ils ont été assez souvent imités, et les échos de ce que Berry et tous ceux qui sont liés à la société ont fait retentir dans le monde entier à chaque heure de la journée. Motown: The Musical a surfé sur le raz de marée sans fin d’affection pour l’héritage de la société, après sa première à Broadway en avril 2013, et cette histoire d’amour indestructible se poursuit avec le admirable documentaire à laquelle l’exécutif a joué un rôle clé, Hitsville: The Making Of Motown. Nous nous réjouissons du fait que rien de tout cela ne serait arrivé sans Berry Gordy Jr.