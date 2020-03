Bertelsmann annonce de solides résultats pour 2019 et une augmentation des revenus de BMG

Dans la foulée d’un rapport financier 2019 encourageant et d’une augmentation des revenus de BMG, la puissance médiatique allemande Bertelsmann a fait part de sa confiance dans sa capacité à résister à l’impact économique de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

La société, âgée de 184 ans, propriétaire du groupe RTL, de Penguin Random House, de BMG et d’autres marques bien connues, a indiqué aujourd’hui que ses revenus pour 2019 avoisinaient 19,4 milliards de dollars (18 milliards d’euros), contre environ 19 milliards de dollars (17,7 milliards euros) en 2018.

De plus, les bénéfices de Bertelsmann en 2019 ont dépassé 3,12 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros), contre environ 2,8 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros) l’année précédente. Notamment, les revenus numériques représentaient plus de la moitié (56%) des revenus de BMG; la société a contribué 644 millions de dollars (600 millions d’euros) au revenu total total de Bertelsmann, une augmentation de 10% par rapport à 2018.

S’étendant sur les revenus de BMG rétablis, la division de l’édition a produit environ les deux tiers de la somme (près de 430 millions de dollars, soit 400 millions d’euros), tandis que la part des maisons de disques a créé le tiers restant (près de 215 millions de dollars ou 200 millions d’euros). Les accords de publication avec AC / DC et Mick Jagger figuraient parmi les accords les plus importants de BMG en 2019, tandis que les sorties de Jason Aldean et Keith Richards dirigeaient la branche des maisons de disques BMG. De plus, Kylie Minogue a sorti un album numéro un sous la bannière BMG.

Le PDG de BMG, Hartwig Masuch, a cité l’accent de son entreprise sur la signature d’artistes de premier plan (par opposition à la recherche et à la création de contrats avec des artistes indépendants et à venir) comme l’une des principales raisons de la hausse des bénéfices.

Le résultat final de ces chiffres impressionnants dans tous les domaines a été une augmentation du capital liquide et une diminution de la dette – des points qui, associés à plusieurs années de croissance consécutive des revenus, ont incité le PDG de Bertelsmann, Thomas Rabe, à adopter un ton optimiste lors de l’examen de son entreprise. perspectives face à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Abordant la question dans une déclaration, le PDG Rabe a déclaré: “Bertelsmann est bien préparé financièrement.”

Le mois dernier, Bertelsmann s’est engagé à devenir neutre en carbone d’ici 2030, une entreprise ambitieuse qui pourrait bien affecter la rentabilité à court terme. La société prévoit de commencer bientôt à mettre en œuvre des mesures neutres en carbone, bien que les dirigeants de Bertelsmann aient reconnu que certaines de leurs marques pourraient nécessiter plus d’une décennie pour mener à bien l’initiative.

Les quelque 900 employés de BMG travaillent à domicile en réponse à la pandémie de coronavirus. Deux de ces personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19.