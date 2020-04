Bessie Smith: l’impératrice légendaire du blues

La légende de Bessie Smith, née le 15 avril 1984 et décédée à seulement 43 ans le 26 septembre 1937, a créé une couche supplémentaire à ce qui fut une carrière fascinante et monumentale.

J’ai voyagé et erré presque partout

Pour tirer un peu de joie de la vie

J’ai quand même gagné mais les soucis et le désespoir

Toujours en difficulté dans ce monde de conflits

Oh moi, oh mon

Je me demande quelle sera la fin

Oh moi, oh mon

Je me demande ce que deviendra le pauvre moi

«Worried Life Blues»

Un jeudi, le lendemain de la Saint-Valentin 1923, Bessie Smith, 28 ans, a coupé “Taint Nobody’s Business If I Do” et “Down Hearted Blues” lors de sa première session d’enregistrement. La séance n’était pas tout à fait correcte, donc le lendemain Bessie était de retour et cette fois elle a refait “Down Hearted Blues” et “Gulf Coast Blues”.

Si vous aviez été à la session, la première chose qui vous aurait frappé aurait été le phrasé assuré de Bessie Smith, ainsi que la puissance de sa prestation, affinée d’années de chant sans microphone sur le circuit de vaudeville. L’autre chose aurait été la taille de Bessie Smith, mesurant environ six pieds de haut et pesant près de 200 livres; il n’était pas difficile de déterminer d’où émanait son pouvoir. Elle était dans tous les sens une femme remarquable. En juin 1923, Bessie Smith était une star encore plus grande, «Down Hearted Blues» était effectivement la chanson numéro un en Amérique, bien que ce fût dans les jours précédant les hit-parades.

En décembre 1923, Bessie avait marqué avec cinq succès, dont un remake de «Taint Nobody’s Business If I Do», la chanson de Clarence Williams qu’elle avait tentée lors de sa première session. Très vite, Bessie était présentée comme «l’impératrice des bleus» et, au cours de la même année, elle a rencontré et épousé Jack Gee, un veilleur de nuit illettré; ils divorceront en 1929.

Entre 1923 et 1933, Bessie a enregistré plus de 150 chansons pour Columbia, ce qui en fait l’un des artistes d’enregistrement les plus prolifiques de la période. Alors que bon nombre de ses enregistrements précédents n’étaient que la voix puissante de Bessie et un accompagnement au piano, elle a ensuite travaillé avec de petits groupes comprenant de nombreux des meilleurs musiciens de la période, notamment les pianistes Fletcher Henderson et James P. Johnson, saxophoniste. Coleman Hawkins et Louis Armstrong.

En 1929, Smith a enregistré ce que certains ont appelé son «épitaphe personnelle», Nobody Knows You When You are Down & Out. C’est également en 1929 qu’elle fait sa seule apparition au cinéma, à St Louis Blues. Deux ans plus tard, Columbia l’a retirée de sa liste; ce devait être pratiquement la fin de la carrière d’enregistreur de Bessie. Elle enregistra quatre faces pour Okeh en novembre 1933, une date arrangée par John Hammond, mais c’était tout pour les enregistrements.

En 1934, elle était dans un spectacle en tournée et en 1935, elle apparut, à la critique, au Apollo Theatre de New York. Puis, encore une fois, Bessie est revenue à ses racines musicales dans le Sud. Son style de chant était devenu obsolète, le public acheteur de disques recherchait un style plus sophistiqué, mais malgré cela, elle restait un bon tireur sur le circuit live.

La dernière apparition de Bessie à New York a eu lieu un dimanche après-midi froid de février 1936 à la célèbre porte de la 52e rue. À l’époque, on parlait beaucoup du fait que la chanteuse, Mildred Bailey, refusait de suivre la performance de Bessie.

Dix-huit mois plus tard, le 26 septembre 1937, la veille John Hammond devait partir pour le Mississippi pour ramener Bessie à New York pour enregistrer, elle et son amant Richard Morgan (homme de jazz, l’oncle de Lionel Hampton) étaient sur la route 61 dans le comté de Coahoma, juste au nord de Clarksdale, Mississippi lorsque leur voiture était impliquée dans un accident; Morgan conduisait quand ils ont quitté la route. On pense qu’il suivait les poteaux télégraphiques éclairés par le clair de lune. Malheureusement, il ne s’est pas rendu compte que les poteaux traversaient la route car elle tournait brusquement vers la droite. En conséquence, leur voiture a quitté la route et a descendu un talus escarpé créé par la plaine inondable de la rivière Yazoo. Bessie s’est cassé des côtes dans l’accident et alors qu’elle était allongée sur le bord de la route, en cours de traitement, un camion a roulé sur son bras droit, le sectionnant presque.

Pendant de nombreuses années, la rumeur a circulé selon laquelle sa vie aurait pu être sauvée si elle n’avait pas été refusée à un hôpital «réservé aux blancs» à Clarksdale, à 23 km du lieu de l’accident. Une grande partie du «blâme» pour cette histoire erronée doit être attribuée à John Hammond. Il a écrit un article dans le magazine DownBeat qui affirmait que Bessie est décédée après avoir été refusée à l’hôpital en raison de sa couleur de peau. Hammond a depuis admis que son article était basé sur du ouï-dire. Bessie a en fait été soignée par un médecin blanc, le Dr Hugh Smith, au G.T. Thomas Hospital qui était réservé aux «Noirs uniquement» à Clarksdale.

En 1943, Mme Z. Ratliff transforma ce qui était l’hôpital de l’avenue Sunflower en The Riverside, une maison de chambres. Les résidents ayant une connexion avec les Bleus ont été nombreux, notamment Robert Nighthawk, Duke Ellington, Sonny Boy Williamson et Ike Turner. Plus récemment, Levon Helm de The Band est resté là-bas, tout comme John Kennedy JR dans les années 1990. La pièce dans laquelle Bessie est décédée, de ses blessures internes, a été gardée, toujours non louée, comme un sanctuaire à sa mémoire.

Bessie Smith était bien plus qu’une simple chanteuse de blues. Elle était une icône de sa course. Elle a vécu sa vie avec l’aiguille en permanence dans le rouge, combinant boire, se battre et avoir des relations sexuelles avec des hommes et des femmes. Bessie Smith a chanté la vie qu’elle a vécue.

