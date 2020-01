Best Coast Enlist Vanderpump Rules Stars for New Video: Regardez

Best Coast a partagé une nouvelle chanson, “Everything Has Changed”, et une vidéo d’accompagnement mettant en vedette les membres du casting de Vanderpump Rules. Regardez la vidéo dirigée par Ryan Baxley, qui met en vedette Beth Cosentino en tant qu’hôte de jeu grincheux, ci-dessous.

Dans un communiqué de presse, Cosentino décrit les origines de «Tout a changé» et du nouvel album Always Tomorrow: «Après avoir terminé le cycle d’album pour California Nights, quelque chose de terrifiant m’est arrivé. Je me sentais créativement paralysé. Je ne pouvais pas écrire de musique. Il y avait tellement de bouillonnement en moi, tellement de choses se passaient, tellement de choses à traiter, mais je ne pouvais rien en retirer. J’étais misérable et j’avais l’impression que rien ne changerait jamais. Un jour, je me suis enfermé dans mon placard et je me suis forcé à écrire, et est sorti «Tout a changé». La chanson était comme une vision de la vie que j’aurais aimé vivre; finalement, cette chanson était prophétique – décrivant la vie que je vivrais bientôt.

Le 21 février, Always Tomorrow présente également le précédent «Pour la première fois».

