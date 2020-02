Best Coast Share ‘Different Light’ du nouvel album à venir

Best Coast a sorti un nouveau single ‘Different Light’, de leur LP très attendu, Always Tomorrow qui sort le 21 février, via Concord Records.

Le nouveau single voit le groupe prendre du recul et essayer de regarder le monde à travers le point de vue d’un autre.

“Devinez avant que je ne pense que aux choses en noir ou blanc / Qui suis-je pour juger si vous voyez toujours les choses sous un jour différent? / L’enfer a de nombreuses demeures et la vôtre pourrait encore être incomplète / Qui suis-je pour juger si vous voyez encore les choses sous un jour différent », chante Bethany Cosentino.

“Different Light” est le troisième single de leur nouveau record, après “For the First Time” aux saveurs pop des années 80 et “Tout a changé” de ce mois-ci, qui mettait en vedette le casting de la série de téléréalité à succès Vanderpump Rules.

Always Tomorrow a été produit par les membres de Best Coast Cosentino (chant / guitare) et Bobb Bruno (guitare) avec Carlos de la Garza et le producteur de Paramore Justin Meldal-Johnsen. Le nouvel album fait suite à la sortie du duo en 2015, California Nights.

Le nouveau record est le produit d’une décennie de découverte de soi et de croissance personnelle, a partagé Cosentino dans un communiqué officiel.

«Après avoir terminé le cycle d’album pour California Nights, quelque chose de terrifiant m’est arrivé. Je me suis senti paralysé de façon créative. Je ne pouvais pas écrire de musique », a expliqué Cosentino.

«Il y avait tellement de bulles en moi, tellement de choses se passaient, tellement de choses à traiter, mais je n’ai rien pu en retirer. J’étais misérable et j’avais l’impression que rien ne changerait jamais. Un jour, je me suis enfermé dans mon placard et je me suis forcé à écrire, et “Tout a changé” est sorti. La chanson était comme une vision de la vie que j’aurais aimé vivre; finalement, cette chanson était prophétique – décrivant la vie que je vivrais bientôt. »

«Always Tomorrow est l’histoire de ma situation actuelle et de ma situation actuelle, ainsi que des difficultés que j’apprends encore à identifier et à comprendre. Certains jours, je me réveille et je sens que je suis au sommet du monde et j’oublie tout ce qui m’a jamais dérangé, et d’autres jours, tout revient en masse. Cet album vise à laisser l’obscurité à la lumière, mais à comprendre que rien ne sera jamais parfait. »

Best Coast lance également sa tournée nord-américaine plus tard ce mois-ci, avec le soutien de Mannequin Pussy à la plupart des dates.

Always Tomorrow sort le 21 février et peut être précommandé ici. Voir l’itinéraire complet de la visite ci-dessous.

Meilleures dates de tournée de la côte

27 février – Palm Springs, CA @ The Alibi w / Lunch Lady

28 février – Los Angeles, CA @ The Novo w / Mannequin Pussy

29 février – San Francisco, CA @ Regency Ballroom w / Mannequin Pussy (Noise Pop Festival)

2 mars – Portland, OR @ Wonder Ballroom w / Mannequin Pussy

3 mars – Vancouver, BC @ TBA w / Mannequin Pussy

4 mars – Seattle, WA @ The Showbox w / Mannequin Pussy

6 mars – Salt Lake City, UT @ Metro Music Hall avec mannequin Pussy

7 mars – Denver, CO @ Ogden Theatre avec mannequin Pussy

9 mars – Minneapolis, MN @ First Avenue w / Mannequin Pussy

10 mars – Evanston, IL @ TBA w / Mannequin Pussy

11 mars – Chicago, IL @ Thalia Hall avec mannequin Pussy

13 mars – Detroit, MI @ El Club avec mannequin Pussy

14 mars – Toronto, ON @ Phoenix Concert Theatre avec Mannequin Pussy

15 mars – Montréal, QC @ Corona Theatre with Mannequin Pussy

16 mars – Boston, MA @ Royale avec mannequin Pussy

18 mars – Brooklyn, NY @ Brooklyn Steel w / Mannequin Pussy

19 mars – Washington, DC @ 9:30 Club w / Mannequin Pussy

20 mars – Philadelphie, PA @ Union Transfer w / Mannequin Pussy

21 mars – Carrboro, NC @ Cat’s Cradle w / Mannequin Pussy

23 mars – Nashville, TN @ The Basement East w / Mannequin Pussy

24 mars – Atlanta, GA @ Terminal West w / Mannequin Pussy

25 mars – La Nouvelle-Orléans, LA @ The Joy Theatre w / Mannequin Pussy

27 mars – San Antonio, TX @ Paper Tiger w / Mannequin Pussy

28 mars – Austin, TX @ The Mohawk w / Mannequin Pussy

29 mars – Dallas, TX @ Granada Theatre w / Mannequin Pussy

31 mars – Phoenix, AZ @ Crescent Ballroom w / Mannequin Pussy

1 avril – San Diego, Californie @ The Observatory North Park avec mannequin Pussy

2 avril – Santa Ana, CA @ The Observatory w / Feels

