Between The Buried And Me célèbre son 20e anniversaire avec une tournée en 2020

Les vétérans de Prog Metal Between the Buried and Me fêteront leur 20e anniversaire avec une tournée nord-américaine qui débutera en mai 2020.

Chaque soir en tournée, la tenue basée à Raleigh, en Caroline du Nord, jouera deux sets, le premier présentera des sélections de leur discographie couvrant toute la carrière tandis que le second verra le groupe interpréter sa sortie de 2009, The Great Misdirect, dans son intégralité.

La tournée débutera le 9 mai à Richmond, en Virginie, et fera 30 arrêts dans diverses villes nord-américaines avant de se terminer le 19 juin au métro de Charlotte, en Caroline du Nord. Les autres arrêts clés incluent Teragram Ballroom à Los Angeles et The Black Cat à Washington, DC.

Les billets seront mis en vente au grand public à 10h00, heure locale, le vendredi 17 janvier, via le site Web du groupe.

Formé en 2000, Between the Buried and Me a d’abord gagné du terrain grâce à un calendrier de tournées actif, qui comprenait Ozzfest, ainsi que des dates de soutien avec des goûts comme Coheed et Cambria, The Dillinger Escape Plan et Every Time I Die, et sont rapidement devenus des favoris critiques pour leur polyvalent «Penser le métal de l’homme».

The Great Misdirect était le cinquième album studio des cinq morceaux de métal progressif nominé aux Grammy. Fan de longue date et favori de la critique, l’album a fait ses débuts au n ° 36 du palmarès des albums Billboard 200 et a été remixé et remasterisé en double LP en 2019 en l’honneur de son 10e anniversaire via Craft / Concord records

The Great Misdirect a été décrit par Metal Injection comme «un pays des merveilles sonore évolué et brillant».

Between the Buried and Me a également été nominé pour la meilleure performance métal pour «Condemned to the Gallows» de leur album Automata I aux Grammy Awards 2019.

Le groupe a sorti deux albums en 2018 qui faisaient partie d’un album concept double arrivé à quatre mois l’un de l’autre: Automata I et Automata II,

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails des billets et consultez l’itinéraire de la visite ci-dessous.

Entre les dates de la tournée nord-américaine Buried and Me 2020:

05/09 – Richmond, VA @ The Canal

05/10 – Washington, DC @ Black Cat

05/12 – Philadelphie, PA @ Theatre of Living Arts

13/05 – New York, NY @ The Gramercy Theatre

14/05 – Worcester, MA @ Le Palladium

15/05 – Millvale, PA @ Mr Smalls Theatre

16/05 – Détroit, MI @ Magic Stick

17/05 – St. Louis, MO @ Red Flag

19/05 – Chicago, IL @ House of Blues

20/05 – Minneapolis, MN @ Studio B au Skyway Theatre

22/05 – Denver, CO @ Summit Music Hall

23/05 – Salt Lake City, UT @ The Complex

25/05 – Vancouver, BC @ Imperial Vancouver

26/05 – Seattle, WA @ El Corazon

27/05 – Portland, OR @ Bossanova Ballroom

29/05 – Sacramento, CA @ Ace of Spades

30/05 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom

31/05 – Las Vegas, NV @ Fremont Country Club

06/01 – Garden Grove, CA @ Garden Amp

06/02 – Phoenix, AZ @ Crescent Ballroom

06/04 – San Antonio, TX @ Paper Tiger

06/05 – Dallas, TX @ Trees

06/06 – Houston, TX @ Studio à Warehouse Live

06/08 – Tampa, FL @ l’Orpheum

06/09 – Ft. Lauderdale, FL @ Culture Room

06/11 – Pensacola, FL @ Vinyl Music Hall

06/12 – Atlanta, GA @ The Masquerade – Enfer

13/06 – Nashville, TN @ The Basement East

15/06 – Toronto, ON @ The Opera House

16/06 – Ottawa, ON @ Théâtre Bronson Centre

17/06 – Montréal, QC @ Théâtre Fairmount

19/06 – Charlotte, NC @ The Underground