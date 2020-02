Beyoncé a chanté “Halo” et “XO” en hommage à Kobe Bryant et Gianna

Cela fait presque un mois depuis ce terrible accident dans lequel la légende de la NBA, Kobe Bryant, est décédée avec sa petite fille, Gianna, et le monde rend toujours hommage. Peut-être que tout le monde se souvient de quelques-uns assez émouvants, comme celui qu’a fait Alicia Keys au début du gala des Grammy Awards 2020 et même Guns N ‘Roses a dédié la grande couverture qu’ils jouent sur “Knockin’s On Heaven’s Door” de Bob Dylan. ” mais il manquait que Beyoncé à sa manière rende hommage au basketteur.

Aujourd’hui et dire au revoir comme il le mérite, a eu lieu au Staples Center de Los Angeles – qui était pour beaucoup la deuxième maison de Kobe – un mémorial pour se souvenir de la vie et du travail de lui et de sa fille. L’un des actes spéciaux était bien sûr Mme Carter, qui avant de ravir tout le monde présent avec l’énorme porte-parole Elle a prononcé un discours très significatif parce qu’elle était une amie proche de la famille Bryant.

“Je suis ici parce que j’aime Kobe, et c’était l’une de ses chansons préférées”Beyoncé a dit avant de commencer à chanter cette chanson. Tout en l’interprétant – en encourageant le public à le chanter avec elle – l’artiste a changé la phrase “et je vous écrase” en “riant en vous” (c’est-à-dire “je te cogne” pour “rire de toi”), ouUn choix complètement empathique étant donné que Bryant, sa fille de 13 ans et sept de ses amis proches sont morts dans l’accident mortel d’hélicoptère le 26 janvier.

Après cette chanson, Elle a aussi osé chanter une version extrêmement émotionnelle de «Halo» tandis qu’un immense chœur l’accompagnait pour nous offrir un de ces moments de larmes mille. Sans doute Ce fut l’une des grandes présentations lors de l’hommage à Kobe et à sa petite fille, qui a soudainement quitté ce monde, du jour au lendemain.

Sans plus en dire, Découvrez ci-dessous l’énorme hommage que Beyoncé a rendu à Kobe et Gianna Bryant: