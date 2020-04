Beyoncé et Jack Dorsey s’engagent à verser 6 millions de dollars à COVID-19 Relief

Beyoncé et sa fondation caritative BeyGOOD ont promis 6 millions de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus.

L’homme de 38 ans a annoncé la contribution importante dans un communiqué de presse, qui a été partagé avec Digital Music News. BeyGOOD soutient actuellement des «organisations qui sont sur le terrain 24h / 24 et 7j / 7», notamment Bread of Life, basé à Houston (qui fournit principalement des repas aux sans-abri), Batavia, le United Memorial Medical Center de New York et Matthew 25: Ministries (qui offre nourriture, vêtements, abri et médicaments aux personnes dans le besoin), entre autres.

Ce nouveau financement de 6 millions de dollars atteindra les organismes de santé mentale et les aidera à aider ceux qui ont besoin de soutien. Plus précisément, UCLA, Los Angeles, recevra des fonds pour développer des ressources numériques conçues pour réduire le stress et l’anxiété, tandis qu’une partie de l’argent bénéficiera également à la National Alliance in Mental Illness (NAMI) et à Houston, New Orleans, New York City, et les divisions de Détroit.

Beyoncé, comme Rihanna et Jay-Z, s’est associée à l’initiative #startsmall du PDG de Twitter Jack Dorsey pour faire le don. Dorsey a précédemment exprimé son intention de contribuer 1 milliard de dollars à l’allégement COVID-19.

De plus, la déclaration de Beyoncé et BeyGOOD a souligné une fois de plus l’impact disproportionné de la crise des coronavirus sur les «communautés de couleur», qui sont «mal desservies» et possédaient «manquant déjà de fonds pour l’éducation, le logement et la santé» avant le début national de la pandémie.

Beyoncé avait déjà évoqué la question dans un clip diffusé pendant Lady Gaga et One World: Together at Home de l’Organisation mondiale de la santé. un événement. “Ce virus tue des Noirs à un rythme alarmant”, a-t-elle déclaré.

Ces dernières semaines, Rihanna et sa Fondation Clara Lionel ont également fait la une des dons de secours de grande valeur contre les coronavirus. La première grande aide humanitaire de Rihanna COVID-19 est arrivée à la fin du mois dernier, lorsqu’elle a donné 5 millions de dollars à diverses organisations de secours, dont 700 000 dollars étaient spécifiquement destinés aux ventilateurs.

Il y a deux semaines, Rihanna a suivi son premier engagement caritatif COVID-19 avec un engagement de 4,2 millions de dollars, puis une autre contribution de 6,2 millions de dollars; les deux étaient en partenariat avec Jack Dorsey.

Le mari de Beyoncé, Jay-Z, a donné à ce dernier fonds (avec Rihanna et Dorsey) via sa Shawn Carter Foundation. Cependant, il a été critiqué par la suite lorsqu’il a commencé à mettre ses employés en congé et à réduire les salaires.

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué près de 2,8 millions de cas de coronavirus dans le monde; plus de 193 000 personnes ont péri du virus, tandis qu’environ 765 000 personnes se sont complètement rétablies.