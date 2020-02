Beyonce et Jay-Z restent assis pendant l’hymne national du Super Bowl

Des images récemment révélées révèlent que Jay-Z et Beyoncé sont restés assis pendant la performance de l’hymne national de Demi Lovato au Super Bowl LIV.

Le clip est apparu pour la première fois sur Twitter. Bien que sa qualité ne soit pas excellente, elle montre clairement Jay-Z et Beyoncé – ainsi que plusieurs autres, y compris leur fille – assis pendant le rendu. Jay-Z a également laissé sa casquette en place.

Cette décision fait suite à l’alliance controversée de Jay-Z avec la NFL. Le rappeur s’est retrouvé dans une situation précaire en tant que «stratège du divertissement musical en direct» de la NFL, bien qu’il ait défendu le mouvement à plusieurs reprises.

Jay-Z a critiqué la NFL et a soutenu Colin Kaepernick avant d’accepter le poste en août 2019, mais a ensuite été ciblé par Kaepernick et d’autres avec des accusations de vente. Dans le cadre de son annonce avec la NFL, Jay-Z a déclaré qu’il était “temps de passer à genoux” pendant l’hymne national.

Jay-Z a ensuite franchi la ligne entre le manifestant et l’employé, et son reste assis pendant la performance du Super Bowl LIV de Demi Lovato – mais apparaissant toujours au jeu – est le dernier d’une série de tentatives pour équilibrer un poste de direction avec des préoccupations d’injustice.

Beyoncé et Jay-Z sont mariés depuis 2008. Le mois dernier, les deux ont boycotté les 62e Grammy Awards annuels au milieu d’accusations de corruption et de harcèlement sexuel de la part de l’ancienne PDG de la Recording Academy, Deborah Dugan. Le couple a assisté au gala annuel pré-Grammy de Clive Davis, où ils ont fait une ovation debout à Diddy après avoir appelé la Recording Academy, en disant: “la musique noire n’a jamais été respectée par les Grammys.”

Jay-Z semble se concentrer sur des projets non musicaux, en particulier sa position dans la NFL. Beyoncé a tourné en 2019, qui comprenait la sortie de Homecoming, un documentaire Netflix sur sa performance Coachella 2018; Beyoncé a écrit et réalisé l’œuvre de 137 minutes. Elle a également prêté sa voix au Roi Lion, qui est devenu le film d’animation le plus rentable de tous les temps.

Au moment de la rédaction de ce rapport, Jay-Z et Beyoncé n’avaient pas commenté publiquement leur décision de rester assis.