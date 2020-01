Beyoncé, Jay-Z et Taylor Swift ont annulé leurs apparitions aux Grammy Awards

La bataille extrêmement laide à l’intérieur de la Grammys and Recording Academy a effrayé trois des plus grandes superstars de l’industrie musicale.

À l’approche de la semaine, Digital Music News a d’abord rapporté les rumeurs d’une éventuelle non-présentation des invités de renom Beyoncé et Jay-Z. Nous avons également rapporté des rumeurs selon lesquelles Taylor Swift quitterait l’événement, une prédiction qui a également été reprise par Variety.

Maintenant, il est confirmé qu’aucune de ces superstars à haute puissance n’a assisté à l’événement, malgré les plans pour que les trois soient mis en évidence. Pire encore: Beyoncé a remporté un prix, mais ne s’est même pas présenté pour l’accepter.

Dans un tableau des sièges pré-Grammy partagé par CBS (voir ci-dessus), les trois étoiles devaient apparaître dans des sièges très visibles directement en face de la scène. Mais seulement deux jours avant l’événement, CBS a rétracté sa charte de sélection mettant en vedette le trio, tout en notant que sa disposition des sièges était «provisoire». Aucune autre explication n’a été donnée.

Maintenant, nous avons une meilleure idée de ce qui se passait.

Variety a noté que Taylor Swift avait non seulement annulé une apparition à l’événement, mais avait également renoncé à une performance. La semaine dernière, une source de Digital Music News a noté que Beyoncé et Jay-Z se sont retirés de l’événement en réponse à la méchanceté entourant le licenciement de la PDG de la Recording Academy, Deborah Dugan. Le couple a peut-être considéré la situation, qui comporte de multiples allégations d’inconduite, d’agression sexuelle et de viol pur et simple, comme quelque chose à éviter.

“Comme vous le savez, comme nous le savons tous, [Beyoncé] a travaillé sans relâche tout au long de sa carrière pour promouvoir le type d’autonomisation, de changement et de positivité auxquels elle croit, donc vraiment, à ce stade, il s’agit simplement de savoir si [the Recording Academy situation] empêchera Beyonce de promouvoir ces messages », nous a expliqué la source.

En plus des retraits, l’animatrice des Grammy Awards, Alicia Keys, a annulé toutes les interviews avant l’événement. Mais elle est restée l’hôte de l’événement, malgré les associations problématiques.

Beyoncé et Taylor Swift ont obtenu 7 nominations combinées, et Beyoncé a remporté le Grammy Award du meilleur film musical pour le retour aux sources.

Un représentant de la chanteuse a discrètement remporté le prix lors d’un échange avant le spectacle.

Fait intéressant, Beyoncé et Jay-Z étaient à Los Angeles lors du gala des Grammy Awards. Ils ont même assisté à deux événements entourant les Grammy Awards, dont un brunch Roc Nation. Mais les Grammy Awards eux-mêmes ont été rayés du calendrier.