Beyond The Black sortira son album ‘Hørizøns’ en juin

Metallers symphoniques allemands AU-DELÀ DU NOIR ont libéré “Misère”, le premier single de leur prochain album “Hørizøns”, à publier via Napalm Records le 19 juin.

Le quintette explosif parvient à exécuter un acte de corde raide entre la solidarité scénique et la motivation constante à conquérir de nouveaux horizons musicaux: avec leur nouvelle offre, AU-DELÀ DU NOIR prépare leur puissant manifeste de confiance en soi et de quitter le “Misère” du passé derrière. Le morceau emmène ses auditeurs dans une large gamme mélodique entre mélodicité mélodique et fragments énergiques de rock et de métal.

Avec un visuel conceptualisé astucieux et de mauvaise humeur, AU-DELÀ DU NOIR bat les démons du passé et entre dans un autre spectre de leur identité musicale. Jennifer HabenLes voix remarquables et frappantes de sa femme soulignent sa position de puissante frontwoman et frappent les sens de l’auditeur avec force.

“Misère” présente un premier éclat des multiples facettes de l’album à venir: Avec ce présage à leur prochain album, AU-DELÀ DU NOIR restent et se réinventent en même temps.

Haben sur le nouvel album: “L’année 2019 ayant été la plus grande année de notre carrière de groupe jusqu’à présent, nous étions ravis et impatients de retourner en studio et de recommencer à écrire – pas seulement pour rattraper le développement rapide et étonnant est arrivé dans le groupe depuis notre dernier album, mais pour épingler ce développement musicalement pour que tout le monde puisse l’entendre et le voir.

“«Hørizøns» est sans conteste un AU-DELÀ DU NOIR album, mais avec tant de nouvelles facettes et personnalité s’ajoutant au classique AU-DELÀ DU NOIR ID qui en fait un véritable album de groupe. Pour nous, cela a certainement été une marche sur la corde raide et nous pensons l’avoir accomplie au maximum. Sans tourner autour du pot, nous pouvons dire que nous sommes extrêmement fiers et confiants que «Hørizøns» est le meilleur AU-DELÀ DU NOIR album à ce jour. “

Le quintette à front féminin débloque leurs spectres inégalés et différenciés de rock symphonique et mélodique épicés de paysages sonores mélodieux en métal dans 13 chansons multiples. L’album démarre avec sa piste de titre lourde, mais atmosphérique, couvrant la gamme de paysages sonores intumescents et HabenLa voix cristalline et frappante.

De belles harmonies fortes mais fortes, une narration émotionnelle et des lignes vocales puissantes tissent tout au long “Guérisseur blessé” (avec Elize Ryd de AMARANTHE) et éclairera votre chemin dans des temps sombres. Les grooves subliminaux sombres fusionnent avec les lignes harmonisées de la guitare et forment le lien dominant de “Humain” et son refrain incontestablement accrocheur. Une autre facette monte avec “Tu n’es pas seul”, qui est dominé par des influences électroniques ainsi que des violons à consonance symphonique.

“Hørizøns”La rigueur sombre de l’atmosphère crée l’arc stylistique sur le rock mélodique distinctif et le son pop en symbiose avec des fragments fragiles mais forts. La tenue charismatique convainc avec un poids émouvant et émotionnel et un message fort et confiant de l’affirmation de soi.

Liste des pistes:

01. Horizons



02. Misère



03. Guérisseur blessé (feat. Elize Ryd)



04. Une sorte de monstre



05. Humain



06. Golden Pariahs



07. Marching On



08. Tu n’es pas seul



09. Sorti des cendres



dix. Paralysé



11. Rentrer à la maison



12. Je ne me rendrai pas (feat. Tina Guo)



13. Bienvenue dans mon désert

Cet automne, AU-DELÀ DU NOIR s’associe à AMARANTHE pour une tournée co-titre.

AU-DELÀ DU NOIR est:

Jennifer Haben (Chant)



Stefan Herkenhoff (Basse)



Chris Hermsdörfer (Guitare, choeurs)



Tobi Lodes (Guitare, choeurs)



Kai Tschierschky (Tambours)

Crédit photo: Chris Heinrich



