Bi * As Feat. Ancien batteur de Korn David Silveria: vidéo de performance «naïve» de Whisky A Go Go

Séquences vidéo de BI * AS, le nouveau groupe avec l’ancien KORN le batteur David Silveria, interprétant une chanson appelée “Naïve” le 11 mars au Whisky A Go Go à West Hollywood, en Californie, peut être vu ci-dessous. La piste apparaîtra sur BI * ASEP à venir, récemment enregistré avec le producteur Chris Collier (DENT, KXM).

David est rejoint dans le groupe basé à Orange County, en Californie, par le bassiste Chris Dorame, guitaristes Joe Taback et Mike Martin et chanteur Rich Nguyen.

Silveria, Dorame et Taback joué auparavant ensemble dans CORE 10, qui a “implosé” en 2018 après avoir sorti quelques singles et joué un certain nombre de spectacles locaux.

Taback dit à propos de BI * AS: “Nous avons reçu des centaines de soumissions du monde entier et entendu beaucoup de gens incroyablement talentueux. Riches est entré et nous avons juste vibré instantanément. Les chansons ont coulé sans accroc. Nous avons pu faire beaucoup de choses avec lui en très peu de temps. “

Ajoutée Dorame: “Je sentais qu’il se connectait immédiatement à ce que nous essayons de représenter musicalement; il s’intègre parfaitement. Son style est unique, mais suffisamment familier pour être la voix parfaite pour notre musique.”

Silveria d’accord. “RichesL’éthique du travail nous pousse tous à travailler plus dur en studio; c’est incroyable “, at-il dit.

BI * AS fait sensation avec son premier single, “Pitié”, qui est sorti en janvier 2019. La piste a rapidement atteint le n ° 23 sur le graphique indicateur Billboard (BDS) et le n ° 9 sur le graphique Foundations (SMR).

“Les paroles que j’écris sont à la fois personnelles et abstraites. Chaque chanson que j’écris a deux sens; le mien et votre interprétation,” Nguyen Raconté OC Weekly. “J’essaie d’écrire mes paroles assez vagues pour que les gens se reconnaissent et se forgent leur propre opinion. Cependant, si vous me connaissez personnellement, vous pourrez peut-être comprendre de quoi je parle, peut-être.”

“Ce groupe n’a pas envie de travailler; il a envie de se réunir avec des copains et de s’amuser,” Silveria ajoutée. “Ça devrait être comme cela.”

Quant au nom du groupe, Silveria a déclaré: “Nous avons choisi BI * AS parce que chacun a ses propres opinions et préférences qui influencent ses actions d’une manière ou d’une autre. Que nous le sachions ou non, nous avons tous notre propre version du parti pris. ” Nguyen a ajouté: “C’est aussi court et simple.”



