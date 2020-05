Bienheureux John Williams! 10 musiques de films pour enfants mémorables

Les films que nous avons vus dans notre enfance créent des souvenirs que nous gardons pendant de nombreuses années, sinon toute notre vie. Ils sont importants, ils sont déterminants et ils nous aident à comprendre un monde complexe (de plus en plus complexe, en fait).

Ces films, animés ou avec des gens, Ils nous ont donné de grandes leçons que nous ne suivons pas toujours, mais nous avons en tête. Et il est impossible de ne pas s’en souvenir, et d’aller au moment où on l’a compris, quand nous écoutons certaines des chansons qui en faisaient partie.

C’est ici quand ils entrent dans le jeu les compositeurs des grandes partitions de films pour enfants. Dans cette liste, nous mettons 10 partitions mémorables qu’en écoutant quelques secondes de la pièce, nous savons de quelle histoire il s’agit et quand ils nous l’ont racontée.

Bien sûr, il y a eu tellement de classiques, qu’ils ne peuvent pas tous apparaître, mettant en évidence le travail de John Williams dans E.T., celui de James Horner dans Casper 1995 et l’un des classiques animés de Disney. Mais ici, nous avons fait une sélection plus petite et plus personnelle de ces classiques qui continuent de nous exciter et de tirer beaucoup, beaucoup de larmes:

Le voyage de Chihiro (Spirited Away)

Joe Hisaishi

Les films du Studio Ghibli, nous ne nous lasserons pas de le dire, sont l’une des productions animées les plus belles et les plus inspirantes. Depuis plus de 30 ans, ils ont donné d’excellentes leçons sur des sujets complexes comme l’amour, la fraternité, la famille, la bravoure, l’amitié et plus encore.

Et l’un des plus importants est Voyage de Chihiro en 2001 sous la direction de (génie) Hayao Miyazaki. Ce film raconte l’histoire de Chihiro, une fille qui entre un monde d’esprits et de dieux où elle se fait face pour vous découvrir.

Le film est beau pour son histoire, et il va sans dire que le travail d’animation avec l’utilisation des couleurs et des techniques de composition. Cependant, il convient de mentionner que une partie du charme de cette bande réside dans la partition composée par Joe Hisaishi, qui a collaboré à plusieurs productions Miyazaki.

Impossible de ne pas penser à ce film sans récupérer une partie de la suite Spirited Away comme quand Chihiro dit au revoir à tout le monde, y compris Haku. O quand elle crie “Granny” (pour ceux qui se souviennent d’elle en espagnol) et revient à ses parents, qui avaient été transformés en porcs.

Jurassic Park

John Williams

Le long cou s’approche d’un immense arbre, et poussé par ses pattes avant, il se lève pour manger les plantes les plus hautes. Le Dr Alan Grant et le Dr Ellie Sattler sont impressionnés … et vous aussi.

En 1993, nous n’avions jamais vu avec autant de fidélité, un film sur les dinosaures qui nous faisait croire qu’ils étaient vraiment là comme Jurassic Park. Oui, la magie du cinéma sponsorisée, comme presque toujours, par Steven Spielberg. Mais nous devons également être justes. Cette même émotion et cette surprise ne seraient pas les mêmes sans la musique de fond de John Williams.

Presque toutes les partitions mémorables et passionnantes que nous devons à cet homme, mais celle de Jurassic Park est spéciale car il n’y a aucun moyen de penser à un voyage sans écouter le “Tururu ruru, tururu ruru” qui est synonyme d’aventure et d’un passé très lointain et totalement inconnu.

Cette bande nous a présenté John Hammond, un millionnaire impliqué dans la recherche génétique pour développer un moyen de ramener les dinosaures. Et lorsque les chercheurs ont réussi, il a fondé le Jurassic Park pour son étude et avec l’idée qu’un jour les gens verraient sa grandeur. Mais tout devient hors de contrôle.

Le géant de fer

Michael Kamen

Bambi est très triste et Dumbo n’est pas loin derrière. Et il n’y a aucun moyen de ne pas pleurer lorsque la dame «abandonne» Tod dans la forêt de The Fox and the Hound. Mais celui qui les concurrence en larmes est définitivement Le géant du fer de 1999 qui montrait déjà les compétences de Brad Bird en tant que réalisateur et artiste.

Il y a Terminator: Judgment Day ou Blade Runner. Mais pour tous les enfants qui ont grandi à la fin des années 1980 et 1990, leur première approche d’une machine humanisante était The Iron Giant, et le garçon est la fin glorieuse et triste. Ce film nous présente Hogarth, un garçon qui découvre une immense machine (robot) qui devient son ami.

Cependant, Ce géant a en fait été créé comme une immense arme de guerre, alors les autorités le poursuivent. La fin … la fin, le géant se sacrifie pour un plus grand bien et basé sur l’idée de Superman, un héros qui met les autres avant lui.

Si vous pleurez déjà, vous devez vous rappeler à quoi cela ressemblait quand la partition a aidé l’histoire. Ceci a été créé par Michael Kamen, qui a su combiner parfaitement les moments les plus intimes et révélateurs des deux protagonistes, ainsi que la teinte de la guerre qui est ancrée dans l’histoire.

Mains de ciseaux homme

Danny Elfman

Et puisque nous pleurons, Nous en avons profité pour parler d’Edward Scissorhands de Tim Burton de 1990 avec Johnny Depp comme un individu solitaire qui a des mains en ciseaux, parce que son créateur est mort avant qu’il ne puisse vraiment y mettre les mains. Edward essaie de rejoindre la société, mais échoue.

Sans doute, C’est l’un des meilleurs films de Burton dans sa meilleure scène. Et il en va de même pour Depp qui a collaboré de plus en plus (trop, apparemment) de films avec le réalisateur. Et sans aucun doute, C’est également l’une des meilleures partitions de Dany Elfman, ami et grand collaborateur de Burton.

Elfman, avec le score d’Edward Scissorhands, Il a été considéré comme un génie en traduisant l’imagination et la fantaisie de Burton en sons et en musique. Le thème principal de ce travail ressemble à un jour de neige comme à la fin de l’histoire. Mais cela ne laisse pas de côté la touche sombre et parfois sinistre qui a caractérisé la filmographie de Burton

Danny Elfman occupe une place tout aussi importante que John Williams dans le monde des partitions et des suites de films qui sont maintenant classiques, ou même considérés comme quelque chose d’un culte. Elfman, pour vous donner une idée, est le génie derrière le thème principal des Simpsons.

Les fous Addams

Marc Shaiman

La famille Addams de Barry Sonnenfeld est sortie en 1991 pour nous présenter à l’une des familles sombres et gothiques les plus populaires. Le film nous a présenté une famille riche dont les membres sont Homer, Morticia, vos enfants Merlina et Pericles, la grand-mère, le majordome appelé Long et une main qui passe qui répond au nom de Les doigts.

Sans doute, ce fut l’un des films les plus réussis des années 90 qui a même reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure conception de costumes, mais l’une de ses plus grandes qualités, sans aucun doute, C’est la partition composée par Marc Shaiman qu’il est également impossible de ne pas reconnaître.

Tel fut le succès du premier film, que pour 1993 il y eut une deuxième partie intitulée Addams Family Les valeurs avec le casting original composé de Raúl Juliá, Anjelica Huston, Christina Ricci, Christopher Lloyd, Carol Kane, Carel Struycken et Jimmy Workman. Puis il y a eu une troisième tentative ratée en 1998.

Le roi Lion

Hans Zimmer

Si nous parlons de John Williams et Danny Elfman, alors nous devons presque nécessairement mentionner le grand Hans Zimmer, qui a collaboré sur de grandes partitions pour des classiques comme Rain Man, Thelma & Louise, The House of Spirits, Gladiator, la trilogie Batman de Nolan, Interstellar, Dunkerque, Blade Runner 2049 et Il travaille actuellement sur la partition Dune.

Mais son travail le plus mémorable est celui du Roi Lion de 1994 pour lequel il remporte l’Oscar du meilleur score, et pour lequel nous ressentons tous avec plus de force l’histoire déchirante de Simba et sa relation avec Mufasa, son père.

Il est impossible de penser à des scènes comme “Tout ce qui touche à la lumière” et “Souviens-toi de qui tu es”, sans écouter le fond musical que Zimmer a composé pour ce film shakespearien qui avait sa version en live en 2019 et qui a récupéré une partie de la partition et de la bande originale, réalisée par Elton John.

Le magicien d’Oz

Harold Arlen

Le Magicien d’Oz est l’un des films classiques du cinéma, l’un de ceux qui expliquent pourquoi le cinéma est magique, génial et capable de vous transporter vers d’autres endroits. L’une de ses plus grandes qualités était l’utilisation du technicolor avec lequel on pouvait remarquer les chaussures rouges emblématiques de Dorothy.

Une autre caractéristique pour identifier The Wizard of Oz, c’est la chanson “Over the Rainbow” interprétée par Judy Garland en 1939. Mais il est important de mentionner l’œuvre musicale dans son intégralité, avec la musique a été interprétée par Harold Arlen tandis que les paroles sont de E.Y. Harburg dans des chansons comme «Miss Gulch», «Si je n’avais qu’un cœur», «Dorothy’s Rescue» ou «Into the Forest of Wild Beasts».

Certains experts soulignent que “Over the Rainbow” est la chanson la plus populaire et la plus connue jamais écrite pour un film., et il n’y a vraiment aucun moyen de le nier. Enfin, The Wizard of Oz est une comédie musicale qui a été un désastre au box-office au moment de sa première et est Basé sur un jeu pour enfants de 1900, c’est maintenant un classique culte.

Harry Potter

John Williams

Nous ne pouvions pas répéter John Williams sur cette liste et avec l’une des plus grandes franchises pour enfants de tous les temps, Harry Potter. Williams a été chargé en 2001 de composer la musique de ce qui allait devenir un phénomène cinématographique et littéraire entre les mains de J.K. Rowling, son auteur.

Le thème principal de Harry Potter, “Thème d’Hedwige”, est complètement magique, tout comme l’histoire qu’il représente. Ce morceau de musique devait faire partie de la suite Harry Potter et la pierre philosophale; mais à la fin a été choisi comme thème principal pour les génériques d’ouverture et de fin des huit productions Harry Potter, qui s’est assombrie avec le développement de l’histoire.

Chacun des films et leurs titres (comme Le Prisonnier d’Azkaban ou Le Prince de Sang-Mêlé), a sa propre partition, mais c’est le thème principal qui identifie la saga complète. Par exemple, John Williams est retourné au travail sur la partition du troisième opus entre les mains d’Alfonso Cuarón, qui a été sévèrement critiqué pour avoir quitté la ligne de vue des deux précédents, mais en restant plus fidèle au livre.

Les Indestructibles / Up

Michael Giacchino

Le nom de Michael Giacchino n’est pas si populaireMais en réalité, il a fait beaucoup pour nous depuis que nous sommes enfants. Comment? Lors de la composition du partition de deux des meilleurs films Pixar, Les Indestructibles de 2004 et Up de 2009 (sans oublier qu’il a également travaillé sur Ratatouille et Coco). Le premier est amusant et excitant, tandis que le second est intime, enfantin et très beau.

Contrairement à certains auteurs-compositeurs déjà populaires qui ont leur son distinctif (certains pourraient savoir lequel est Williams dans les films fantastiques), Giacchino a réussi à bien séparer les histoires avec leurs compositions musicales respectives telles que The Incredibles avec le thème principal et Up with “Married Life” et “The Ellie Badge” qui parviennent à faire pleurer n’importe qui.

Les Indestructibles suivent une famille où tous les membres sauf le bébé Jack Jack ont ​​des pouvoirs comme super résistance, élasticité, invisibilité et vitesse. Quant à Up, nous connaissons M. Fredricksen, qui après un certain temps a perdu sa femme, décide de lier des milliers de ballons à sa maison et de se rendre au Venezuela.

Giacchino a quelques nominations aux Oscars, et a pris un en 2010 pour le meilleur score pour Up. Son autre nomination était pour Ratatouille en 2008.

Le cauchemar avant Noël

Danny Elfman

Biensûr que Le magicien d’Oz ne pouvait pas être la seule comédie musicale de cette liste. Et voici The Nightmare Before Christmas ou The Strange World of Jack de Henry Selick en 1993, sous la production de Tim Burton. Avec la présence du réalisateur californien, il ne pouvait pas manquer Danny Elfman pour travailler sur la partition et la bande originale du film d’animation.

Tout comme Toy Story est devenu le premier film d’animation à remporter une nomination au meilleur film, The Nightmare Before Christmas a été le premier à être nominé pour les effets spéciaux en 1994, perdant face à Jurassic Park. Le film est considéré comme un culte, même s’il avait une sortie relativement petite de Disney, car c’était un film si sombre.

Elfman, comme nous l’avons mentionné, Il était l’auteur de la partition de cette cassette, mais également responsable de chansons comme “This is Halloween”, celui qui commence par le film et qui est distinctif de l’histoire, ou “Reprenons notre ville”. Elfman aussi il a prêté sa voix au personnage de Jack quand il chante.

Le cauchemar avant Noël nous présente Jack Skellington, le chef de la ville d’Halloween, tombe par erreur dans la ville de Noël, et c’est fascinant pour tout le charme de cette date. Il décide donc de changer Halloween, pour Noël dans sa ville, déclenchant la folie.

Fantaisie

Arrangements de Leopold Stokowski

La fantaisie des années 40 est considérée par beaucoup comme le chef-d’œuvre de Disney, car il est non seulement avec Mickey Mouse, mais est basé sur plusieurs segments musicalisés par des pièces classiques de compositeurs tels que Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Paul Dukas, Stravinsky, Schubert, Ponchielli et Modest Mussorgsky.

Divers animateurs ont travaillé sur la réalisation de ce film avec une liberté de création sans précédent. Et malgré le fait que la musique en tant que telle a été interprétée par divers génies de la musique classique, C’est le nom de Léopold Stokowski qui a gagné le plus d’importance en tant que responsable des arrangements.

Les pièces réalisées pour chaque segment sont “Toccata” et “Fugue in D Minor”, “The Rite of Spring”, “The Pastoral Symphony”, “The Sorcerer’s’s Apprentice”, “The Nutcracker Suite”, “Dance of the Hours”, “Night on Bald Mountain”. Tous musicalisent des épisodes de champignons dansants et des éclairs d’eau; ballet d’hippopotame; les dinosaures; la présence de créatures mythologiques; et de plus.

