SAXON chanteur Biff Byford a confirmé à Planet Rock qu’il avait subi une crise cardiaque avant de subir une triple opération de pontage d’urgence en septembre dernier. “C’était une crise cardiaque, mais ce n’était pas comme une crise cardiaque à Hollywood, [where] vous tombez sur le sol avec vos jambes en l’air “, a-t-il dit (entendre le son ci-dessous).” Je faisais du vélo, j’étais sur mon vélo – je fais beaucoup de vélo et de marche. Et je devenais un peu essoufflé. Et je suis allé chez le médecin. Ils m’ont immédiatement envoyée à l’hôpital. Une de mes artères était bloquée. Ils ne pouvaient pas y accéder facilement; c’était risqué. Alors ils m’ont donné un pontage cardiaque. Et donc pendant qu’ils étaient là-dedans, ils ont fait les trois… Donc, oui, ils ont fait les trois. Et puis je suis venu, et c’était tout. J’étais vraiment malade. “

La chanteuse de 69 ans se sent beaucoup mieux maintenant et reprendra la route avec SAXON en mars avant de partir en tournée solo en avril.

Une chirurgie de pontage cardiaque, ou chirurgie de pontage aortocoronarien (pontage coronarien), est utilisée pour améliorer le flux sanguin vers le cœur. Un chirurgien utilise des vaisseaux sanguins prélevés dans une autre zone du corps pour contourner les artères endommagées.

Le terme triple pontage fait référence au nombre d’artères coronaires pontées dans la procédure. En d’autres termes, un triple pontage signifie que trois artères coronaires sont pontées.

Byfordpremier album solo, “École des coups durs”, a été publié le vendredi 21 février dernier via Musique de Silver Lining.

Coup de poingLes toutes premières dates de tournée solo commencent au Royaume-Uni en avril et se poursuivent dans le reste de l’Europe en mai. Le spectacle, sous la forme de “Une soirée avec …”, sera divisé en deux moitiés. Les premières fonctionnalités Coup de poing en conversation avec Don Jamieson (Comédien américain et star de VH1 Classicc’est “That Metal Show”) sur tous les aspects de sa vie et de sa carrière. Après la pause, Coup de poing et son groupe jouera de nouvelles chansons, reprises et, peut-être, un SAXON chanson ou deux.



