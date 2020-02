Biff Byford de Saxon publie un clip pour “Scarborough Fair” de l’album solo de “School Of Hard Knocks”

Légendaire SAXON chanteur Biff Byford a publié le clip officiel de son nouveau single solo “Scarborough Fair”. La chanson est tirée de Byfordpremier album solo de “École des coups durs”, qui sort aujourd’hui (vendredi 21 février) via Musique de Silver Lining.

“Le nouveau single «Scarborough Fair» est une chanson folklorique du Yorkshire sur la ville de la côte est de l’Angleterre “, explique Byford. “En dehors de la chanson, Scarborough est également célèbre pour son marché médiéval et tire son nom d’un chef viking appelé Scar, je crois. Nous avons tourné la vidéo un matin glacial … Profitez-en!”

“Scarborough Fair” a été célèbre par SIMON & GARFUNKEL. Byford et OPETH guitariste Fredrik ÅkessonL ‘arrangement donne un nouveau souffle à la chanson légendaire.

Avec ses racines bien ancrées dans le nord de l’Angleterre, Coup de poing a gagné le droit d’être considéré comme le Heavy Metal Bard Of The North et son premier album reflète l’homme et sa personnalité, ses amours et sa polyvalence musicale.

“École des coups durs” Caractéristiques Byford au chant (et une tache de tonnerre à quatre cordes) avec Åkesson à la guitare, batteur Christian Lundqvist et bassiste Gus Macricostas. L’album présente également des apparitions d’invités par Phil Campbell (MOTÖRHEAD), Alex Holzwarth (RHAPSODIE DE FEU et RHAPSODIE TURILLI / LIONE), Nick Barker (VOIX), Dave Kemp (FILS WAYWARD) et Nibbs Carter (SAXON). L’album a été produit par Byford, enregistré par Jacky Lehmann à Brighton Electric Studios à Brighton (Royaume-Uni) et mélangé à Queen Street Studios à Stockholm (Suède) par Mats Valentin.

“École des coups durs” remplit Byfordsouhaite depuis longtemps explorer un peu plus le rock’n’roll. L’album est un voyage personnel mettant en valeur sa vie et ses intérêts passionnés, de l’histoire du Moyen Âge à sa croissance dans le Nord industriel. Un album de hard rock britannique old-school classique, magistralement construit, “École des coups durs” embrasse une variété de genres musicaux.

Byford a récemment annoncé ses toutes premières dates de tournée solo. La tournée commence au Royaume-Uni en avril et se poursuit en Europe en mai. Le spectacle, sous la forme de “Une soirée avec …”, sera divisé en deux moitiés. Les premières fonctionnalités Coup de poing en conversation avec Don Jamieson (Comédien américain et star de VH1 Classicc’est “That Metal Show”) sur tous les aspects de sa vie et de sa carrière. Après la pause, Coup de poing et son groupe jouera de nouvelles chansons, reprises et, peut-être, un SAXON chanson ou deux.

Coup de poing dit: “C’est un spectacle que je voulais faire depuis longtemps et qui, je ne pense pas, a été fait dans le hard rock auparavant. Ce sera quelque chose de différent et de très amusant.”



