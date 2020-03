Biff Byford dit que le nouvel album de Saxon aura un son «lourd» et «assez britannique»

SAXON chanteur Biff Byford a discuté avec The Metal Voice de la progression des sessions d’enregistrement pour le suivi du groupe en 2018 “Coup de tonnerre” album. Interrogé sur la direction musicale du nouveau SAXON Matériel, Byford dit (entendre l’audio ci-dessous): “C’est lourd. Je dirais que la direction est la même que ‘Coup de tonnerre’ et ‘Bélier’ [2015] [and] ‘Sacrifice’ [2013]. C’est lourd et c’est assez britannique[-sounding]; nous aimons conserver cela. Moi et [bassist] Nibbs [[Charretier]a réécrit la plupart des chansons. Maintenant, nous sommes tous en attente [because of the coronavirus pandemic]. Je suis toujours ouvert à écrire plus de chansons. Je pense que les garçons travaillent sur des chansons, donc s’ils trouvent quelque chose de vraiment fort, alors nous pourrions réenregistrer certains morceaux et réintégrer des morceaux plus récents qu’ils ont écrits. “

Il a poursuivi: “Ce que je fais, j’ai une heure de début quand je veux que les garçons commencent à écrire, et c’est comme ça que nous faisons des albums. Et Nibbs est juste un démon avec ça – il écrit juste tellement d’idées par écrit; c’est fou. Je reçois des idées de tous les garçons, mais la plupart d’entre eux viennent de Nibbs.

“Alors, oui, c’est lourd”, a-t-il ajouté. “Il y a de la bonne guitare qui joue avec les garçons. Et Nigelc’est[[Glockler]le tambour est là-haut avec des batteurs beaucoup plus jeunes, si vous voyez ce que je veux dire – il se donne beaucoup de mal avec ça… Andy Sneap le produit. Nous allons donc voir comment ça se passe. “

A demandé si l’un des nouveaux SAXON les chansons sont déjà faites, Coup de poing a déclaré: “Il n’y a rien de fait ou de terminé. J’ai eu une crise cardiaque [last September], donc ça m’a un peu fait reculer. J’avais vraiment répété ma voix pour les concerts que nous venions de faire et ceux que nous étions sur le point de faire fin mars qui ont été repoussés à septembre. Nous avons beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas précipiter ces choses. “

Quant aux thèmes lyriques abordés dans le nouveau SAXON Chansons, Coup de poing a dit: “J’ai quelques idées. Les paroles sont faites à 50%, je pense. Donc, j’ai de bonnes idées. Tout est ouvert. Je ne ferme aucun livre jusqu’à ce que … Je change encore les choses quand J’enregistre parfois; c’est donc une chose en constante évolution. Nous ne finissons pas tant que les bandes ne sont pas envoyées à la maison de disques. Nous écrivons donc toujours et nous changeons toujours et nous cherchons toujours l’inspiration jusqu’à la dernière minute. “

Pressé sur une éventuelle date de sortie pour le nouveau SAXON album, Coup de poing a déclaré: “Nous le voulions [to come out in] début 21, mais je ne sais pas maintenant. Nous devrons peut-être repenser cela. Je ne sais pas. Nous verrons. Avec la musique, tout est dans l’air, vraiment. “

Byford et guitariste Paul Quinn sont les seuls membres originaux restants SAXONest la programmation actuelle de.

Originaire du sud du Yorkshire, en Angleterre, SAXON a continué à vendre environ 23 millions d’albums et a produit des chansons classiques comme “Denim et cuir”, “Princesse de la nuit”, “Roues d’acier” et “Puissance et gloire”.



