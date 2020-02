Biff Byford dit que Saxon participera à une tournée “ assez spéciale ” en 2021

Biff Byford a parlé à Eonmusic de son album solo, “École des coups durs”, les hauts et les bas de SAXONet sur une prochaine tournée à forfait que la chanteuse a appelé “quelque chose de très spécial” qui aura lieu en 2021.

Parlant de la crise cardiaque qu’il a subie en septembre 2019, Coup de poing a déclaré: “Certains jours sont bons, certains jours sont un peu difficiles, mais, oui, ça va mieux – lentement mais sûrement.”

Ayant son nom sur une pochette d’album, plutôt que sur celui du groupe: “C’est bizarre, je dois dire. Je m’y habitue, mais c’est un peu bizarre. C’est un peu étrange de faire des interviews comme, je suis Non. 1 sur la liste des nouveaux arrivants d’Amazon. “

Sur les points forts de SAXONcarrière de plus de quatre décennies: “Eh bien, ne pas mourir en septembre dernier était une bonne. Ouais, nous avons eu des hauts et des bas, des hauts et des bas, mais nous sommes toujours sur des sommets. Pour le moment, nous ‘ J’ai vendu Hammersmith et le Manchester Apollo. Je pense que beaucoup de gens sont revenus amoureux SAXON encore une fois, et je pense que nous avons aussi beaucoup de nouveaux fans, donc nous sommes très chanceux en ce moment. Nous sommes aussi forts maintenant que nous l’avons été au cours des 25 ou 30 dernières années. “

Enfin, le leader a noté que SAXON participera à une tournée multi-groupes en 2021, une tournée qu’il a qualifiée de “assez spéciale”. “Nous avons proposé de grandes choses pour l’année prochaine”, a-t-il déclaré. “Je pense que le nouvel album sortira l’année prochaine pour coïncider avec la tournée. On nous a offert quelque chose de spécial. Je ne peux pas vous en parler, mais nous sortirons peut-être avec d’autres groupes l’année prochaine. Ouais, cela se produira, je pense, alors gardez les yeux ouverts. “

Lisez l’intégralité de l’interview à Eonmusic.

“École des coups durs” sortira le 21 février via Musique de Silver Lining. Les fonctionnalités LP Byford au chant (et une tache de tonnerre à quatre cordes) avec Fredrik Åkesson (OPETH) à la guitare, batteur Christian Lundqvist et bassiste Gus Macricostas. L’album présente également des apparitions d’invités par Phil Campbell (MOTÖRHEAD), Alex Holzwarth (RHAPSODIE DE FEU et RHAPSODIE TURILLI / LIONE), Nick Barker (VOIX), Dave Kemp (FILS WAYWARD) et Nibbs Carter (SAXON). L’album a été produit par Byford, enregistré par Jacky Lehmann à Brighton Electric Studios à Brighton (Royaume-Uni) et mélangé à Queen Street Studios à Stockholm (Suède) par Mats Valentin.

L’automne dernier, SAXON a commencé à enregistrer son 23e album studio avec le producteur Andy Sneap.

