Biff Byford et son de Saxon jouent acoustiquement en quarantaine (vidéo)

SAXON chanteur Biff Byford a récemment fait équipe avec son fils Seb (NAKED SIX) pour interpréter quelques chansons acoustiquement en guise de “merci” spécial aux fans du groupe du monde entier, à ceux qui doivent aller travailler tous les jours et à ceux qui restent à la maison pour assurer la sécurité de tous pendant cette période difficile.

SAXON a déclaré dans un communiqué: “Nous ne pouvons pas encore prendre la route, mais nous pouvons toujours vous donner du rock’n’roll! Profitez-en et restez en sécurité!”

Vidéo de Coup de poing et Sebla performance de – composée des chansons “Noir et blanc” (de Coup de poingpremier album solo, “École des coups durs”) et “Regarder dehors” (de NAKED SIXpremier album de, “L’art perdu de la conversation”) – peut être vu ci-dessous. L’ensemble a été enregistré à leur domicile tout en s’auto-isolant pendant le verrouillage international du COVID-19.

Byfordpremier album solo, “École des coups durs”, a été libéré le 21 février via Musique de Silver Lining. Les caractéristiques du disque Byford au chant (et une tache de tonnerre à quatre cordes) avec OPETHc’est Fredrik Åkesson à la guitare, batteur Christian Lundqvist et bassiste Gus Macricostas. L’album présente également des apparitions d’invités par Phil Campbell (MOTÖRHEAD), Alex Holzwarth (RHAPSODIE DE FEU et RHAPSODIE TURILLI / LIONE), Nick Barker (VOIX), Dave Kemp (FILS WAYWARD) et Nibbs Carter (SAXON). Le LP a été produit par Byford, enregistré par Jacky Lehmann à Brighton Electric Studios à Brighton (Royaume-Uni) et mélangé à Queen Street Studios à Stockholm (Suède) par Mats Valentin.

“École des coups durs” remplit Byfordsouhaite depuis longtemps explorer un peu plus le rock’n’roll. L’album est un voyage personnel mettant en valeur sa vie et ses intérêts passionnés, de l’histoire du Moyen Âge à sa croissance dans le Nord industriel. Un album de hard rock britannique old-school classique, magistralement construit, “École des coups durs” embrasse une variété de genres musicaux.



