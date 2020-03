Big Sean annonce un nouvel album Detroit 2

Aujourd’hui (25 mars) est le 32e anniversaire de Big Sean, et, pour célébrer, il a révélé le titre de son prochain album: Detroit 2. Le disque, qui n’a pas encore de date de sortie, arrivera via G.O.O.D. Enregistrements de musique / Def Jam. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Sean sur Detroit 2 ci-dessous.

Big Sean a sorti sa mixtape de Detroit en septembre 2012, un peu plus d’un an après ses débuts en studio, enfin célèbre. Le projet comptait des invités de Kendrick Lamar, J. Cole, Jhené Aiko, Common et d’autres.

Sean est revenu l’année dernière avec les morceaux «Overtime», «Single Again» et «Bezerk». Le dernier album studio du rappeur de Detroit, I Decided., Est sorti en 2017. La même année, il sort Double or Nothing avec Metro Boomin.

Regardez Big Sean sur «Over / Under» de Pitchfork:

.