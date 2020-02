Big Thief annonce une tournée nord-américaine et se produit sur Kimmel: Regardez

Big Thief a interprété leur chanson «Shoulders» sur Jimmy Kimmel Live! hier soir (4 février). Découvrez-le ci-dessous. Le groupe a également annoncé des dates de tournée en Amérique du Nord. Ces spectacles commencent en juillet, après des arrêts en Europe, en Asie et en Océanie. Retrouvez le programme de Big Thief ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Big Thief a eu un grand 2019 dans lequel ils ont sorti deux albums complets, U.F.O.F. et deux mains. Ils ont également décroché leur première nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album alternatif pour U.F.O.F. À la fin de l’année dernière, Barack Obama a nommé Two Hands cut «Not» comme l’une de ses chansons préférées de 2019.

Lisez la fonctionnalité de Pitchfork «Big Thief Can’t Stop Stop Forward».

Big Thief:

02-17 Lisbonne, Portugal – LAV%

02-18 Porto, Portugal – Hard Club%

02-19 Madrid, Espagne – Joy Eslava%

02-20 Barcelone, Espagne – La 2 de Apolo%

02-22 Bologne, Italie – Locomotiv%

02-23 Milan, Italie – Magnolia%

02-24 Lyon, France – Epicerie Moderne%

02-25 Paris, France – Cabaret Sauvage%

02-27 Londres, Angleterre – Eventi Apollo%

02-29 Nottingham, Angleterre – Rock City%

03-01 Manchester, Angleterre – Albert Hall%

03-02 Glasgow, Ecosse – Old Fruitmark%

03-04 Tourcoing, France – Le Grand Mix%

03-05 Bruxelles, Belgique – AB Main Hall%

03-06 Amsterdam, Pays-Bas – Paradiso%

03-07 Cologne, Allemagne – Kantine%

03-08 Hambourg, Allemagne – Uebel & Gefährlich%

03-09 Berlin, Allemagne – Astra%

03-11 Copenhague, Danemark – Vega Main Hall%

03-12 Göteborg, Suède – Pustervik%

03-13 Stockholm, Suède – Debaser%

03-14 Oslo, Norvège – Rockefeller%

03-15 Aarhus, Danemark – Voxhall%

03-17 Tel Aviv, Israël – Barby

03-18 Tel Aviv, Israël – Barby

05-07 Tokyo, Japon – Shibuya WWW X

05-08 Osaka, Japon – Shangri-la

05-17 Melbourne, Australie – The Corner (matinée show)

05-17 Melbourne, Australie – The Corner (spectacle en soirée)

05-18 Melbourne, Australie – The Corner

05-19 Melbourne, Australie – Le coin $

05-21 Brisbane, Australie – Le zoo $

05-25 Auckland, Nouvelle-Zélande – Powerstation $

05-26 Wellington, Nouvelle-Zélande – San Fran $

06-24 Reykjanesbær, Islande – Hljomahöll

06-30 Prague, République tchèque – Meet Factory

07-02 Gydnia, Pologne – Festival Open’er

07-03-05 Ewijk, Pays-Bas – Au fond du lapin

07-05 Werchter, Belgique – Rock Werchter

07-17 Nashville, TN – Auditorium Ryman @

07-18 St. Louis, MO – Delmar Hall

07-20 Milwaukee, WI – Théâtre Pabst

07-21 Saint Paul, MN – Palace Theatre

07-25 Toronto, Ontario – Danforth Music Hall

07-26 Toronto, Ontario – Danforth Music Hall

07-27 Millvale, Pennsylvanie – Mr. Smalls Theatre

07-28 Richmond, VA – Le National

07-30 Brooklyn, NY – BRIC Célébrez Brooklyn! Festival ^

07-31 Newport, RI – Newport Folk Festival

08-01 Northampton, MA – Théâtre des Pins!

08-03 Cleveland, OH – Salle de bal Beachland

08-04 Louisville, KY – Headliners Music Hall

08-05 Lawrence, KS – Liberty Hall

08-06 Denver, CO – Théâtre Ogden

08-12 Los Angeles, Californie – Hollywood Palladium

08-14 San Diego, Californie – The Observatory North Park

08-15 Pioneertown, Californie – Pappy et Harriet’s

09-02 Dublin, Irlande – Vicar Street

09-03 Salisbury, Angleterre – Larmer Tree Gardens (Festival End of the Road 2020)

% avec Ithaca

$ avec Indigo Sparke

@ avec Twain

^ avec Sheer Mag

! avec (Sandy) Alex G

Regardez Big Thief jouer au Pitchfork Music Festival 2018:

