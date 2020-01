Bill Haley démarre l’horloge du rocking

C’est une de ces bizarreries musicales. “ (On va) Rock Around The Clock ”, le record largement détenu pour avoir amené le rock ‘n’ roll en Grande-Bretagne, n’a même pas atteint le top dix britannique la première fois, et l’homme délivrant ce message vital de La rébellion des adolescents, Bill Haley, avait déjà près de 30 ans à l’époque. Inversement, il n’avait que 55 ans lorsqu’il est décédé le 9 février 1981. Mais l’arrivée de «Rock Around The Clock» dans le thème britannique, le 7 janvier 1955, a été un jalon majeur, avec un enregistrement réalisé au Pythian Temple Studio le 12 Avril de l’année précédente.

“ Rock Around The Clock ” n’était même pas la première entrée du classement britannique pour Bill et son groupe les comètes, qui jouissaient simultanément d’un succès beaucoup plus important avec “ Shake Rattle and Roll ”, qui est monté au n ° 4 et a eu 14 semaines le tableau. Le nouveau hit a atteint un sommet au n ° 17 et a été sur les best-sellers pendant exactement deux semaines.

Vous devez également être un expert en anecdotes pour connaître les noms des auteurs de la chanson qui sont venus représenter l’explosion commerciale du rock ‘n’ roll. Il a été écrit par le compositeur de Philadelphie Max C. Freedman, qui a connu plusieurs succès depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l’éditeur et promoteur James C. Myers, dont la carrière remonte également aux années 40. Il a utilisé le nom de plume Jimmy DeKnight pour la collaboration.

“Rock Around The Clock” a été enregistré pour la première fois par Sonny Dae sur le label Arcade en 1954, avec la version de Haley (coupée trois semaines plus tard) après ce mois de mai, quand il n’a pas réussi à faire le palmarès américain. En fait, c’est un autre aspect vraiment décalé de l’histoire selon laquelle «Rock» était un record du palmarès en Grande-Bretagne avant les États-Unis, ne serait-ce que pour ces deux semaines. Après avoir figuré dans le film Blackboard Jungle de 1955, il a ensuite fait le sondage américain en mai, et a ensuite passé huit semaines au n ° 1, largement salué comme le premier palmarès de l’ère du rock’n’roll.

Ce succès, sur Decca, a déclenché une réédition sur Brunswick au Royaume-Uni, et cette fois, la chanson a vraiment décollé, passant trois semaines au n ° 1 en novembre et décembre. Ensuite, ‘Rock’ a montré sa résistance, se situant à nouveau en Grande-Bretagne en septembre 1956, quand il a atteint le n ° 5. Au fur et à mesure que les générations suivantes ont appris son importance, il est passé au n ° 20 en 1968 et n ° 12 en 1974. Cette dernière sortie est venu après que la chanson ait joué un rôle important dans le film à succès American Graffiti, qui l’a également ramenée au n ° 39 en Amérique.

Le 28 janvier 1956, le groupe entre dans le palmarès des albums américains avec un LP également intitulé Rock Around The Clock, une compilation Decca mettant en vedette cela et d’autres succès de Haley.

