Bill Rieflin, batteur de R.E.M et King Crimson décédé à 59 ans

Bill Rieflin, mieux connu sous le nom de batteur du ministère, King Crimson et R.E.M., est décédé à 59 ans après une bataille contre le cancer, selon des amis et des publications sur les réseaux sociaux de divers artistes avec lesquels il a joué. Reiflin est connu et admiré pour être un batteur remarquablement polyvalent dont le travail au cours des 30 dernières années a également couvert des groupes comme Swans et Nine Inch Nails.

Un fil conducteur assez étrange et commun tout au long de sa carrière, était le fait qu’il rejoignait rarement l’un des groupes avec lesquels il travaillait, plutôt qu’il jouait dans plusieurs groupes avec sa façon unique de jouer, il a toujours laissé un empreinte très importante sur eux. Rieflin a également joué fréquemment avec des groupes qui comprenaient d’autres batteurs tels que son dernier groupe King Crimson, qui en comptait parfois jusqu’à trois.

Rieflin est né en 1960 à Seattle, Washington. Il a débuté dans la musique à la fin des années 1970 avec des groupes locaux comme The Telepaths, Tupperwares et The Blackouts. Mais ce n’est que lorsque Al Jourgensen, fondateur et leader du groupe de metal industriel Ministry, l’a invité à le rejoindre que sa carrière a décollé; Bien qu’il n’ait jamais été membre officiel, il a laissé une marque indélébile sur l’identité du groupe.

Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Bill Rieflin. Une personne droite et un excellent musicien.

– Krist Novoselić (@KristNovoselic) 24 mars 2020

Rieflin a toujours été surtout connu comme batteur, mais il était en fait un multi-instrumentiste qui jouait du piano, de la guitare et de la basse. En tant qu’artiste solo, Bill a également tiré au sort et publié des enregistrements solo tels que Birth of a Giant en 1999. Pour donner un exemple de sa polyvalence en tant que musicien, avec le groupe KMFDM, il a joué de la batterie, des claviers, de la basse et même chanté.

De 2003 jusqu’à leur séparation en 2011, Rieflin a régulièrement joué avec R.E.M, donnant certaines des meilleures années que le groupe de Géorgie a vues. Et depuis 2013, il jouait dans le groupe de Cripson, King Crimson, ainsi que Humans avec la femme de Fripp, Toyah Willcox.

Ses compagnons à Seattle et dans le monde ont publiquement pleuré sa mort; Krist Novoselic de Nirvana a dit que c’était “Une personne directe et un excellent musicien”, tandis que Dave Depper de Death Cab pour Cutie se souvenait de lui comme “l’un des humains les plus sages, les plus gentils, les plus drôles, les plus grincheux et les plus talentueux à avoir jamais honoré la terre”..

L’un des humains les plus sages, les plus gentils, les plus drôles, les plus grincheux et les plus talentueux qui ait jamais honoré la terre nous a quittés. Membre de REM, King Crimson et d’innombrables autres projets, Bill Rieflin m’a fait découvrir tant de nouvelles façons de penser, à la fois à travers son art et son amitié. pic.twitter.com/4jDp0u0fz1

– Dave Depper (@davedepper) 24 mars 2020

Notre cher merveilleux Bill Rieflin s’est envolé de ce monde aujourd’hui. Très aimé HUMAN et membre du King Crimson. Famille à ses côtés. Toujours dans nos cœurs. #billrieflin pic.twitter.com/Z4FkM74X1X

– Toyah Willcox (@toyahofficial) 24 mars 2020

Rendant hommage à l’un des batteurs industriels les plus respectés, né à Seattle, Bill Rieflin sur @kexp 🥁 Il a joué de la batterie avec Ministry, the Revolting Cocks, Lard, KMFDM, Pigface, Swans, Chris Connelly et Nine Inch Nails. Il était plus récemment membre du King Crimson. pic.twitter.com/2wyYZZyWcz

– Kevin Cole (@djkevincole) 24 mars 2020