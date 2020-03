Bill Rieflin, batteur du ministère, King Crimson et R.E.M., mort à 59 ans

Selon son ami et collaborateur Robert Fripp, Bill Rieflin, mieux connu sous le nom de batteur de Ministry, King Crimson et R.E.M., est décédé d’un cancer. Il avait 59 ans.

Rieflin est né en 1960 à Seattle, Washington. Il a fait ses débuts dans la musique à la fin des années 70 avec des groupes locaux, les Telepaths, Tupperwares et les Blackouts. Quand Al Jourgensen a invité les Blackouts à le rejoindre dans la centrale industrielle qui était le ministère; alors qu’il n’a jamais été membre officiel, il a laissé une marque indélébile sur l’identité du groupe.

Rieflin était surtout connu comme batteur mais était en fait un multi-instrumentiste qui jouait du piano, de la guitare et de la basse en plus de son travail derrière le kit. “La batterie n’a jamais été mon premier choix en tant qu’instrument”, a-t-il déclaré à NPR en 2011, “mais c’est ce dont les groupes de quartier avaient besoin.” Sa liste de crédits est presque aussi longue que sa carrière; il a joué avec Swans, Pigface, Peter Murphy, Chris Cornell de Soundgarden, Nine Inch Nails et bien d’autres. Il a sorti Birth of a Giant sous son propre nom en 1999. Rieflin avait joué régulièrement avec REM, à la fois en direct et en studio, de 2003 jusqu’à leur rupture en 2011. Depuis 2013, il avait joué dans le groupe de Fripp King Crimson, et était également dans les humains avec la femme de Fripp, Toyah Willcox.

Ses pairs de Seattle ont publiquement pleuré son décès; Krist Novoselic de Nirvana a déclaré qu’il était “une personne honnête et un excellent musicien”, tandis que Death Cab pour Cutie’s Dave Depper se souvenait de lui comme “l’un des humains les plus sages, les plus gentils, les plus drôles, les plus grincheux et les plus talentueux qui ait jamais honoré la terre.”

Our dear wonderful Bill Rieflin flew from this world today. Much loved HUMAN and member of King Crimson. Family by his side. Forever in our hearts. #billrieflin pic.twitter.com/Z4FkM74X1X — Toyah Willcox (@toyahofficial) March 24, 2020

