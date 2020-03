Bill Steer de Carcass dit que le «Swansong» de 1996 a été «méprisé» à sa sortie

Andrew McKaysmith du “Cicatrices et guitares” podcast récemment interviewé un guitariste Bill Steer des pionniers britanniques du métal extrême CARCASSE. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

S’il sait que CARCASSE a une énorme influence sur le métal extrême:

Facture: “Dans une certaine mesure, je suppose que nous le faisons. Je ne pense pas que ce soit sain d’être trop accroché à des choses à ce sujet. Chaque membre personnel du groupe qui prétend que vous avez eu une influence, il y a toujours quelqu’un d’autre qui n’est pas au courant vos affaires. Le métal est plus diversifié que jamais et il y a d’innombrables sous-genres. Dans notre petit coin, oui, nous avons eu un impact et c’est fantastique. “

En regardant en arrière CARCASSEcarrière de:

Facture: “Vous commencez à faire la paix avec toutes les choses qui vous ont dérangé par le passé. Il y a assez de distance – si c’est une chose qui vous dérangeait, cela devient inoffensif. C’est l’une des bonnes choses de vieillir, je suppose. Je rappelez-vous qu’avec chacun de ces disques de la première série d’albums que nous avons fait de la fin des années 80 jusqu’au milieu des années 90, avec chaque disque, il y avait des éléments qui ne nous plaisaient pas particulièrement. Parfois, vous êtes assez courbé. de forme à propos de ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vraiment ressentir ça maintenant. Vous les regardez avec tendresse après un certain temps. “

S’il se sent “justifié” par le fait que leur album de 1993 “Heartwork” a émergé comme un classique dans les cercles mélodiques du death metal:

Facture: “Je suppose que oui. Je veux dire, je pense, je ne voudrais pas utiliser le mot” controversé “parce que c’est peut-être trop fort, mais si vous cherchez à dire, ‘Heartwork’, qui je pense est l’album numéro quatre et qui date d’environ 93, puis le suivant, l’album qui est devenu ‘Chant du cygne’, ce que nous avons fait en ’95, alors je pense que cela a fait surface après notre rupture en ’96, ce sont les deux albums qui sont le plus chaudement débattus. Évidemment, ‘Heartwork’ est le plus loué, je suppose. Je suppose que c’est le meilleur de tous ces disques, mais à l’époque où nous l’avons fait, c’était très conflictuel parce que je pense que les gens pensaient peut-être que la production était trop bonne et que nous avions ralenti un peu trop à leur goût. Nous jouons toujours vite, mais il y avait une variation en cours et il y avait des morceaux qui étaient dans la zone de tempo moyen et je pense que c’était trop pour certains folk. Nous savions que cela allait se produire. Ça nous faisait du bien de jouer cette musique. Oui, en fin de compte, c’était génial quand cet album a commencé à atteindre une sorte de suivi et à être évalué par les gens. C’était adorable. Cela a juste pris du temps. Ce n’était pas un disque particulièrement populaire au moment de sa sortie. “

Quant à savoir s’il pense que c’était une bonne chose que le métal ait traversé des moments difficiles du milieu à la fin des années 1990, il pourrait donc mieux ressortir au cours de la décennie suivante:

Facture: “Il est très difficile d’analyser quelque chose comme ça. Je ne serais pas le mieux placé pour le faire. Je dirais que quelque chose comme ‘Heartwork’ n’était certainement pas le bon record pour son temps à en juger par la réponse qu’il a reçue. Comme je l’ai dit, plus tard, c’est devenu assez populaire et c’était vraiment sympa pour nous. Le prochain record[[‘Chant du cygne’], le groupe faisait partie de l’histoire au moment de sa sortie, mais je suppose que c’était assez méprisé. Il a eu une période d’incubation encore plus longue au cours de laquelle certaines personnes ont fini par s’y attaquer. J’ai rencontré des gens qui préfèrent celui-là sur tous nos disques. Au sens large, je ne sais pas. Une fois que nous avons rompu, le métal semblait devenir plus gros que jamais. Au moment où nous avons réformé, à défaut d’un meilleur terme, la «scène» était tellement différente. Je n’y ai tout simplement pas reconnu beaucoup d’éléments. Il y avait juste un énorme cadre commercial autour de tout cela qui n’avait jamais existé auparavant. On pourrait dire que tout doit passer; le changement est inévitable. Il y avait aussi de très bons côtés. Il m’a juste fallu un certain temps pour m’y habituer car j’étais hors de la boucle. J’avais joué de la musique différente dans différents endroits. Je n’avais pas l’habitude de faire d’énormes festivals pour un public de métal massif à ce stade. “

CARCASSEnouvel album studio, “Artères déchirées”, est dû le 7 août via Explosion nucléaire. En décembre dernier, le groupe a sorti le single numérique “Sous la lame du scalpel”, qui apparaîtra également sur le nouveau LP.

CARCASSEalbum de retour de 2013, “Acier chirurgical”, s’est vendu à environ 8 500 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la position n ° 41 du Billboard 200.



