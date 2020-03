Bill Steer de Carcass trouve «comique» que l’utilisé s’apprête à sortir un album appelé «Heartwork»

Bill Steer de CARCASSE, dont l’album de 1993 “Heartwork” est considéré comme un album historique dans le genre mélodique du death metal, a été demandé lors d’une récente interview avec le “Everblack” podcast s’il sait que LES UTILISÉS sur le point de sortir un nouvel album du même nom. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “J’en ai entendu parler. Je pense que c’est juste drôle. Je ne sais pas grand-chose de ce groupe, et clairement ils ne savent pas grand-chose de nous. Je ne me sens certainement pas en colère – Je pense qu’aucun d’entre nous ne le ferait. C’est comique. Nous ne pouvons pas protéger cette expression ou ces mots, ils sont donc les bienvenus. “

Comme indiqué précédemment, CARCASSE a mis “Artères déchirées” comme le titre de son nouvel album, prévu pour le 7 août via Explosion nucléaire. Selon Diriger, le nom du nouveau CARCASSE LP provient d’une démo que le batteur fondateur du groupe Ken Owen enregistré quand il était encore adolescent. “Il avait un groupe fictif appelé ARTERES TORNÉES et il enregistrait tout lui-même dans sa chambre – la guitare, et il tapait sur des boîtes et criait dans le micro, ” Facture expliqué à l’Australie Lourd. “Et le tout était tellement déformé, ça sonnait un peu super lourd, même si vous écoutiez essentiellement un gars avec une guitare espagnole et quelques boîtes. Je pense Jeff [[Marcheur, CARCASSE bassiste / chanteur]apprécie le lien avec le passé et le fait qu’il s’agissait d’un autre Ken Owen classique. C’était donc son choix, vraiment, et il est resté. “

Diriger a poursuivi en disant que le “Artères déchirées” le titre est un hommage à toutes sortes de Owen, qui a souffert d’une hémorragie cérébrale en 1999 et n’a pas joué activement avec CARCASSE depuis plus de deux décennies.

“Je ne me souviens pas quand cela est arrivé, mais nous faisions une conférence de presse lors d’un festival, et je pense que nous sommes tous d’accord que même si Ken ne joue pas dans le groupe en tant que tel en ce moment, il est un peu impliqué dans tout ce que nous faisons, stylistiquement, parce que quand il était si unique – quand il jouait de la batterie, son approche était tout à fait différente. ” Diriger m’a dit. “De plus, les riffs qu’il a inventés, ils étaient vraiment très loin. Ils étaient très amusants à apprendre. Je pense toujours, en tant que guitariste, que certaines choses étaient très peu orthodoxes et c’était un défi. une sorte d’influence continue à travers ce que nous faisons aujourd’hui. Juste comme une histoire d’amitié, nous sommes tous toujours en contact régulièrement, et ça a été génial de voir Kenla vie se stabilise. Fondamentalement, il a un bon niveau de vie et c’est un gars heureux. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).